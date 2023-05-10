Beşiktaş girişimlere başladı! Golcü oyuncunun transferinde büyük rekabet

Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş ile Süper Lig’de şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, yeni sezonda en baştan itibaren son derece iddialı olmak adına transfer çalışmalarına başladı. Hedefindeki isimlerin kadroya katılması adına girişimlere başlayan Siyah-Beyazlılar, devre arasında kısmen gerçekleştirdiği kadro değişimini yaz aylarında da sürdürmeyi planlıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ…

Kartal, yeni sezon öncesinde mevcut kadrodan 9 isim ile yollar ayrılabilir.

Avrupa’dan teklifler alan Gedson Fernandes ile Alanyaspor’dan kiralanan Tayfur Bingöl’ün durumları belirsiz. Atiba, Welinton, Muleka, N’Koudou, Maxim, Utku ve Ersin’in Siyah-Beyazlı kulübe veda etmeleri bekleniyor.

EMİRHAN İLKHAN KÜME DÜŞTÜ

Serie A’nın 34. haftasında Sampdoria, deplasmanda Udinese’ye konuk oldu. Dacia Arena’da oynanan karşılaşmayı Udinese 2-0 kazandı ve Sampdoria’nın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Udinese’ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pereyra ile 34. dakikada Masina kaydetti.

Kartal’ın eski oyuncusu Emirhan İlkhan 89’da oyna dahil olurken küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Udinese’de ise Tolgay Arslan 63’te oyuna dahil oldu. Udinese bu galibiyetle 46 puana yükseldi, Sampdoria ise ligin bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 13 puan gerisinde kalarak düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

UMUT NAYİR GÜNDEMDE YOK

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da başarılı bir görüntü ortaya koyan Umut Nayir, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Bonservisi Eyüpspor’da bulunan tecrübeli futbolcunun eski kulübü Beşiktaş’ın radarına girdiği iddia edilmişti. Ancak kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Umut Nayir’in, Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon planlamasında yer almadığı bildirildi.

ALMAN BSAININDAN SKHIRI İDDİASI

Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Josef de Souza’nın ayrılığının ardından orta saha ve ön libero bölgesine arayışlarını sürdüren, Amir Hadziahmetovic’le birlikte rotasyonu sağlayacak bir oyuncu arayan Siyah-Beyazlılar’ın gündemine Köln’le sözleşmesi biten Ellyes Skhiri’nin geldiği iddia edildi.

Alman basınında çıkan iddialara göre M’Gladbach’ın da istediği Tunuslu oyuncu için ilk görüşme yapılırken olumlu dönüş sağlandığı kaydedildi.

KARA KARTAL JIMENEZ YARIŞINDA!

Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta forvet transferi için Raul Jimenez ismi gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Wolverhampton, 32 yaşındaki Meksikalı forvet ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun şimdiden birçok talibi ortaya çıktı.

Haberde Jimenez için Beşiktaş dışında, Club America, Sevilla, Real Sociedad, Roma ve bazı MLS kulüplerinin ilgi gösterdiği ve oyuncu ile ilgili girişimlere başladığı yazıldı.