Beşiktaş, golcüsüne kavuşuyor! Sözleşmesi bile hazır

Beşiktaş ‘ta Wout Weghorst’un Manchester United’a transferi, forvete yapılacak takviyeyi öncelik haline getirdi. Yönetimin imkanları seferber etmesi ile Beşiktaş, yeni golcüsüne kavuşmaya çok yaklaştı.

İSTANBUL’DAN AYRILDI!

Weghorst, İstanbul’dan özel uçak ile ayrıldı. İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere’ye gitti

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Weghorst’un ayrıca yarın sabah Manchester United için sağlık kontrolünden geçeceği belirtiliyor.

BRAGA GERİ ADIM ATMIYOR

Mutlaka tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena’ye teklif götürmüştü. Kara Kartal, 3 milyon Euro önerse de alınan 7 milyon Euro’luk yanıt, işleri çıkmaza soktu.

Görüşmeler devam ederken Siyah-Beyazlı yönetim ise indirim talep etti. Ancak her şeye rağmen Brezilyalı futbolcu için Braga, geri adım atmadı. Hal böyle olunca görüşmeler çıkmaza girdi. 27 yaşındaki savunmacı, 2019’un yaz transfer döneminde 1.25 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Braga’nın yolunu tutmuştu.

GOLCÜ İÇİN ADAYLAR ARTIYOR

Forvet transferinde rotasını Vincent Aboubakar’a, çeviren Beşiktaş, alternatif isimler üzerinde de duruyor. 2020-2021 sezonunda 22 golle krallık sevinci yaşayan Aaron Boupendza, Kara Kartal’ın radarına girdi.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab forması giyen Gabonlu forvet ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. 7 milyon Euro karşılığında Al Shabab’a giden 26 yaşındaki yıldızın, 2.5 yıllık daha kontratı bulunuyor. Fakat Aboubakar ile anlaşma olmazsa rota Boupendza olacak. .

3. ABOUBAKAR DÖNEMİ İÇİN GERİ SAYIM

Weghorst’un ayrılık kararı sonrasında Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı. Daha önce 2 kez takıma katılan Vincent Aboubakar için kollar sıvandı, kesenin ağzı açıldı. Siyah- Beyazlılar, Al Nassr’dan ayrılmak isteyen Kamerunlu oyuncunun sözleşmesini şimdiden hazırladı!

Şenol Güneş’in gelişi ile birlikte yavaş yavaş ritmini bulan Beşiktaş, önce Adana Demirspor sonra da Kasımpaşa engellerini aştı. Kara Kartal, yeniden yükseliş trendine girerken, ligde bir anda kendisini ilk 5’te buldu. Bu süre içerisinde hücum hattında yer alan Cenk Tosun ve Wout Weghorst, takımı taşıyan isimler oldu. Ancak Weghorst’un, Paşa karşısında attığı golün ardından verdiği ayrılık mesajı ve yaşanan süreçlerin sonunda adeta bir kriz yaşandı. Mutlaka bir golcü almak isteyen ve bu bölgeye nokta atışı yapmaktan başka çaresi olmayan Siyah-Beyazlılar, eski yıldızı için devreye girdi. Kara Kartal, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’ın formasını giyen Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kamerunlu santrfor, Cristiano Ronaldo’nun gelişi sonrasında takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.

Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkan Aboubakar, 35 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi.

Resmi adımlar atılacak

30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2016 yılında 2.5 milyon Euro’luk kiralama ücreti ile Porto’dan transfer edildi. Deneyimli forvet, 2020 yılında ise bu kez bedelsiz olarak transfer edilse de bir sene sonra yaşanan anlaşmazlıkların ardından yollar ayrıldı. Şimdi ise Beşiktaş kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazılar, Weghorst’a verilen 2.8 milyon yıllık ücreti Aboubakar’a önerecek. Kontrat ise 2.5 senelik olacak. Yıldız oyuncunun, bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, resmi adımların kısa bir süre içerisinde atılacağı bildirildi.

Orhan Yıldırım