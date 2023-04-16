Beşiktaş için erken final

Şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, kritik maça çıkıyor. Kartal, son haftalardaki galibiyet serisine bir yenisini ekleme peşinde. Aksi durumda ise zaten uzak olan şampiyonluk umutlarını Karadeniz’de bırakıp dönecek. Zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesi moraller zirvede. Kadroyu bozacak eksik de yok. Kuşkusuz Şenol Güneş için çok farklı anlamlar ifade eden maç olacak. Güneş, doğru kadro tercihi ve hamleleri yaparsa direkt skora etki eder. Hücum hattında ligin en iyisi olan Siyah-Beyazlılar, bunu tüm sahaya yayma peşinde. Güneş ve ekibi hafta boyunca bu taktik üstünde durdu. Erken final niteliği taşıyan zorlu sınavda kenar yönetimlerin tutumu, tabelayı belirleyecek durumda.

Bu dörtlüye dikkat

Beşiktaş’ın büyük çıkış yakalayan iki ayağı var. Aboubakar ve Redmond. Bunlara Ghezzal ile Gedson da eklendi. Hücum hattının tehlikeli isimleri gününde olurlarsa üç puan çok rahat kazanılır. Eğer bunlardan bir ya da ikisinde aksama olursa; geçmiş olsun. Bu gece Masuaku ve Onur’un önce savunma anlayışı içinde olması bekleniyor. Orta alana yakın oynamayı tercih eden Colley yine savunmanın kaptanı olarak öne çıkacak. Formda Mert ise atakları kaleden başlatması ile de dikkat çekiyor. Sonuç olarak Beşiktaş; kadro, form, moral ve motivasyon olarak üstün. Geriye kalan; bunları sahaya yansıtma. Bunu yaptığı taktirde üç puanı rahat ve farklı skor ile cebe koyabilecek kapasiteye sahip.

Maxim’e güven tam!

Beşiktaş teknik ekibinin bu akşamki Trabzonspor karşılaşması öncesinde son dönemin formda isimlerinden Alexandru Maxim’i ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor. Amir’in yokluğunda Rumen yıldızın forvet arkasında görev alıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenmesi planlanıyor. Daha önce Gaziantep’te de bu mevkiideforma giyen 32 yaşındaki futbolcu önemli bir görev üstlenecek. Orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Maxim üçlüsünün oynaması planlanıyor. Yine Cenk Tosun’un sakatlığında da hücum üçlü önem taşıyacak. Kanatlarda yine çıkışa geçen yıldızlar Redmond ve Ghezzal yer alacak. Forvette ise Vincent Aboubakar forma giymeyi sürdürecek.