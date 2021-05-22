Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'ndan hakem kararlarına tepki:

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların bu sezon yerlileşme ve gençleşme hamlesi gerçekleştirdiği ve bu vizyondan geri adım atılmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takımın bu sezonki mücadelesiyle herkesin beğenisini kazandığından bahsedilen açıklamada, "Sezon sonuna geldiğimizde, yapılan yatırımlar ve verilen emeklerin geri dönüşü; milli takıma verilen sporcu sayısı ile genç oyunculara verilen süreler gibi kriterlerde ligin açık ara en iyi performans sergileyen kulübü olmamızla alınmış, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, taraflı tarafsız bütün basketbol kamuoyunun takdirini ve beğenisini kazanmıştır. Anadolu Efes kulübünün ülkemizi Euroleague'de (THY Avrupa Ligi) temsil ettiğinin bilincinde olarak, kısıtlı imkanlarımızla sıkıştırılmış bir fikstürde oynamak zorunda kaldığımız yarı final serisinin ilk iki maçında sıra dışı hakem hatalarıyla karşı karşıya kalmak, sadece bizi değil, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımını merakla takip eden ve yıldız sporcularımızı izlemek isteyen bütün basketbolseverleri üzmüştür." denildi.

Sahada adaletin sağlanmasına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Anadolu Efes'in Avrupa'da elde edeceği başarı kadar, Beşiktaşı'mızın genç oyuncularının adalet duygusu ile yetişmesi ve doğru yönetimle tecrübe kazanması da önemlidir. Beşiktaş hiçbir zaman, hiçbir branşta iltimas istemez. Tek beklentimiz sahada adaletin sağlanması ve sonucun sahada bulunan oyuncular tarafından belirlenmesidir. Olanı göremeyen veya olmayanı gören hakemlerimizin daha dikkatli olmalarını talep eder, Türkiye'de birçok basketbolseverin yapılan hata ile yanlışı ayırt edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu hatırlatmak isteriz."

Siyah-beyazlı ekip, final serisinin üçüncü maçında yarın Anadolu Efes ile saat 17.00'de BJK Akatlar'da karşı karşıya gelecek.