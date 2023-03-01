Beşiktaş iki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor! Transfer bombaları…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadrosunda düşünmediğini net şekilde açıkladığı Kevin N’Koudou’nun yeni rotası belli oluyor… Süper Lig ve Arap Yarımadası’ndan aldığı teklifleri geri çeviren tecrübeli futbolcunun Çin Ligi ekipleriyle temas halinde olduğu ve kariyerine Uzak Doğu’da devam etmeye yakın olduğu ifade edildi.

Saiss’i, Juventus’a önerdiler!

Juventus’un eski futbolcusu Medhi Benatia, Beşiktaşlı Romain Saiss’in Juventus için iyi bir alternatif Brezilyalı oyuncunun Tottenham’daki günleri sayılı. Sambacı, forma şansı bulamadığı İngiliz ekibinden ayrılmaya kararlı olacağını söyledi. Benatia, “Şu anda kadroda bulunan stoper Bonucci, her zaman her şeyini verenlerden biri ama yaşı oldukça fazla ilerledi. Herhangi bir tavsiyede bulunabileceksem, Fas’a bakabileceklerini söyleyebilirim. Romain Saiss ve Aguerd ile merkezi savunmayı gördüğümde, Juve için faydalı olabilecek iki önemli isim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dele Alli ülkesine dönecek

Kartal’ın sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı İngiliz orta saha Dele Alli, Antalyaspor karşısında kredisini bitirdi. Şenol Güneş’in kalan maçlarda Alli’ye ilk 11’de forma vermeyeceği ifade edildi. Everton’dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Dele Alli ile yola devam edilmeyecek. Ghezzal’ın ısınırken sakatlanması nedeniyle Antalyaspor maçına 11’de başlayan ancak 45 dakika sahada kalabilen İngiliz futbolcu ülkesine dönecek.

2 milyon Euro önerildi

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, ara dönemde kadrosunu 5 isimle birden güçlendirmişti. Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim’i takımına kazandıran Kara Kartal’da hız kesilmiyor… 5 Mart’ta sona erecek olan transfer dönemi için yönetim, çalışmalarını sürdürüyor… İtalya Serie A ekibi Roma’dan Stephan El Shaarawy’yi kadrosuna kazandırmak için yoğun çaba sarf eden idareciler, Mısır asıllı İtalyan forveti renklerine bağlamak için son olarak Roma’ya 2 milyon Euro önerdi.

Beşiktaş, peşini bırakmıyor!

Roma’yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Shaarawy’le de temaslarını sürdüren Kartal, eğer İtalyan kulübüyle yine anlaşamazsa yıldız ismi lig bitimi kadrosuna katacak. Hücum hattında büyük bir değişim planlayan Siyah-Beyazlılar, Karagümrük’ten Fabio Borini’nin de peşini bırakmıyor. İtalyan kanat oyuncusu için Karagümrük’le pazarlıklarına devam eden idareciler eğer başarılı ismi alamazsa onu da lig bitiminde bonservissiz olarak kadrosuna kazandırmayı planlıyor.