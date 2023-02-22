Beşiktaş ile Antalyaspor’un erteleme maçında 27 eksik!

Süper Lig’de iki kez ertelenen Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesinin bu pazar günü Vodafone Park’ta oynanması bekleniyor. Maçın ertelendiği günden bu yana takımların yaşadıkları kadro değişimleri oynanacak maçta büyük bir eksiklik yaratmış durumda.

TARAFTARDAN ÇOCUKLAR İÇİN JEST

Beşiktaş taraftarı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza tam desteğini sürdürüyor. İlk günden itibaren bölgeye akın akın giderek yiyecek-giyecek ve barınma desteğinde bulunan futbolseverler, pazar günkü Antalyaspor mücadelesinde depremden etkilenen çocuklar için bir jeste imza atacak.

Taraftarlar, maçta başlama düdüğü sonrası yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı sahaya fırlatacak. Sonrasında oyuncaklar toplanıp, deprem bölgesindeki çocuklara iletilecek. Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce Van depreminde benzer bir jeste imza atmış, atkılarını deprem bölgesine yollamıştı.

GHEZZAL SEVİNCİ

Ayak tabanındaki problemi atlatması sonrasında 4 Şubat’taki Sivasspor maçıyla formasına geri dönen Cezayirli kanat oyuncusu, ilk 11’deki yerine geçiyor! Ghezzal, pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasına hücum hattının sağında başlayacak.

Ligde pazar günü oynanacak Antalyaspor mücadelesi öncesinde Şenol Güneş ve ekibi kadro oluşturma konusunda zorluk çekiyor. Prosedür gereği 5 yeni transferden bu karşılaşmada faydalanamayacak olan Güneş, elindeki kadrodan en iyisini sahaya çıkarmak için Welinton’un ayrılma ihtimali bulunmasına rağmen bu oyuncusunu stoper ikilisinde Tayyip Talha ile birlikte oynatmayı planlıyor. Kalede Mert Günok, sağ bekte Rosier, sol bekte Umut’u düşünen Şenol Güneş, orta alanda sıkıntı yaşamıyor. Josef’in ayrılığı sonrası Saiss’in savunmanın önünde, Salih ve Tayfur’un ise orta alanda mücadele etmeleri yüksek ihtimal. Forvet hattında kanatlardan birinde Redmond’un diğerinde Rachid Ghezzal’ın görev alması, santrafor mevkiinde ise Cenk Tosun’un oynaması bekleniyor.

Bireysel idmanlarla açığını kapattı

4 Şubat’ta Sivas’ta oynanan karşılaşmaya son dakikada dahil olan Rachid Ghezzal, yaklaşık 3 haftalık sürecin ardından sağlığına tam olarak kavuştu. Ayak tabanındaki yırtılma sebebiyle ameliyat olan ve bir süre sahalardan uzak kalması sonrasında Yiğidolar’a karşı formasına geri dönen Cezayirli kanat oyuncusu, lige verilen arada yaptığı özel idmanlarla formunu yakaladı. Başarılı futbolcunun pazar günü Antalyaspor’la oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de başlaması planlanıyor.

ERTELEME MAÇINDA BÜYÜK EKSİKLER

Beşiktaş’ın iki kez ertelenen Antalyaspor mücadelesi, pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak. Prosedür gereği Kara Kartal’ın 5 yeni transferi ve 4 de giden ismi bu karşılaşmada görev yapamamış olacaklar. Antalyaspor’da eksikler de eklendiğinde bu sayı tam 18’e çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanması gereken Beşiktaş- Antalyaspor maçı o dönem Taksim’de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. 14 Şubat’ta oynanması planlanan mücadele bu kez Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha ertelenmişti. TFF’nin açıklamasına göre bu mücadele 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat bu karşılaşmada Beşiktaş’ın yeni transferleri sahada olamayacak. Zorlu karşılaşmada Beşiktaş’tan Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Beşiktaş’ta ayrıca kulüpten ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Beşiktaş’ta Josef de Souza, Wout Weghorst, Javi Montero ve Emrecan Uzunhan ayrıldığı için sahaya çıkamayacak.

Ara transfer döneminde Beşiktaş’a katılan Aboubakar, pazar günkü mücadeleyi tribünden takip edecek.

4 sakat, 1 cezalı…

Benzer bir tablo, Antalyaspor için de geçerli… Antalyaspor cephesinde ara transfer nedeniyle 8, ayrılıktan dolayı 4, sakatlıklardan 4 ve 1 kart cezalısı 1 de ayrılık ihtimali sebebiyle toplamda 18 futbolcu Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yeni transferler; Erdal Rakip, Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza gibi isimler görev yapamayacak. Kulüpten ayrılan; Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar da sahada olamayacaklar. Internacional ile transfer görüşmelerinde bulunan Adriano’nun da maça kadar takımdan ayrılması bekleniyor. Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak.

Antalyaspor’un flaş ismi Haji Wright’ın sakatlığı sebebiyle hafta sonunda İstanbul’da olması beklenmiyor.