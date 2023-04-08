Beşiktaş, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için 12 Nisan Çarşamba saat 20.30’da Atletico Madrid ile dostluk maçı yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten taraftarlara yapılan açıklamada, Vodafone Park’ta oynanacak müsabakanın biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarılacağı ve deprem bölgesine yapılacak okullara katkı sağlayabilecekleri duyuruldu.
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Beşiktaş ile Atletico Madrid, depremzedeler için karşılaşacak
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