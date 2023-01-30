Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif ortaya çıktı, bir kez daha görüştüler…

12 Ocak’ta başlayan, 8 Şubat’ta bitecek olan ara transfer döneminde heyecan tüm hızıyla sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Henüz kadrosuna takviye yapmayan Şenol Güneş’li Beşiktaş ile ilk imzayı Kaan Ayhan’a attıran Okan Buruk’lu Galatasaray, Süper Lig’in yıldız ismi için karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar’ın teklifi ortaya çıkarken Sarı Kırmızılılar’ın teklifini güncellemesi sonrası yarış kazandı. İşte iki kulüpte yaşanan son dakika gelişmeleri…

CENK TOSUN’A YENİ SÖZLEŞME

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun’un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması kararını aldı. Şu ana dek ligde 18 maça çıkan ve 8 gol, 1 asist katkısı sağlayan Cenk’in kalan bölümde şartları tamamlaması beklenmeyecek. 31 yaşındaki golcüyle kısa süre içerisinde masaya oturacak olan yönetim, yıllık 10 milyon TL’ye imza atan oyuncusuna iyileştirilmiş teklifini sunacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı önerecek. Tarafların önümüzdeki ay yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

SAISS’LE YOLA DEVAM

Kartal’ın tecrübeli savunmacısı Romain Saiss’e talip çıktı. Daily Mail’de çıkan habere göre; stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest, Atletico Madrid’in tecrübeli defans oyuncusu Felipe’yi transfer gündemine aldı. Premier Lig ekibinin hocası Steve Cooper’ın, Brezilyalı stoperin yanı sıra Beşiktaş’tan Romain Saiss’e de ilgi gösterdiği belirtildi. Ancak Beşiktaş’ın Saiss’le yola devam kararı aldığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ’TA LİDERLİK HESAPLARI

Süper Lig’de lider Galatasaray, 28 Ekim’de Karagümrük deplasmanıyla başladığı maratonda; Beşiktaş, Başakşehir (d), İstanbulspor, Sivasspor (d), Ankaragücü, Fenerbahçe (d), Hatayspor ve Antalyaspor’u yenip 8’i İstanbul’da 1’i Sivas’taki 9 maçta 27 puan toplamış ve zirvede farkı açmıştı. Kartal da Aslan’ı ligin en tepesine taşıyan fikstürün hemen hemen benzerine yarın itibarıyla başlayacak. Beşiktaş, sıradaki 8 lig maçının 7’sini İstanbul’da oynayacak. Ve bu 7 rakip, Sarı- Kırmızılılar’ın kayıpsız geçtiği takımlar arasında yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ’İN PLANI…

Hedef, seriye devam Adana Demir, Kasımpaşa, Konya, Kayseri ve son olarak da Adana Demirspor’u yenerek 5 maçlık seri yakalayan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, kazanmaya devam edip 8 maçlık periyodun sonunda ligin zirvesini ele geçirmeyi planlıyor. Bu periyotta Beşiktaş, Karagümrük (d), Sivasspor (d), Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir (d), İstanbulspor, Fenerbahçe (d) ve Giresunspor’la oynayacak.

AANHOLT PSV’YE GİDİYOR

Galatasaray’ın gözden çıkardığı Patrick van Aanholt’a sürpriz talip… Sol beki Phillip Max’a Frankfurt’un talip olduğu PSV Eindhoven, açılan boşluğu Cim Bom’un yıldızıyla doldurmaya hazırlanıyor. Hollanda medyasında yer alan haberlere göre PSV ile Aanholt arasında görüşmeler tamamlandı. Max’ın transferi gerçekleştiği an, Aanholt da yola çıkacak. Galatasaray’ın bu transferde bonservis beklentisinin olmadığı haberin detayları arasında yer alıyor.

BERKAN KUTLU İÇİN RESMİ TEKLİF!

Son dönemde Galatasaray’ın en kilit isimlerinden olan Berkan Kutlu’ya İtalya’dan talip çıktı. Serie A’da topladığı 8 puanla son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına hız veren Cremonese, milli orta saha için Sarı Kırmızılı ekibe resmi teklifini sundu.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU: 4 MİLYON EURO

Berkan’ı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İtalyan ekibi, sözleşmeye 4 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi. Milli oyuncuya yarım sezon için 700 bin Euro öneren Cremonese, Galatasaray’ın cevabını beklemeye başladı. 31 Ocak’ta İtalya’da ara transfer döneminin sona erecek olması nedeniyle İtalyan temsilcisinin Sarı Kırmızılılar’dan bir an önce cevap almak istediği öğrenildi. Sezon başında bir süre formasından uzak kalan Berkan, Lucas Torreira’nın yokluğunda Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş, devam eden süreçte Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasına girmişti. Ligue 1’de 8. sırada bulunan Clermont da milli oyuncuyla ilgilenirken Cremonese en ciddi hamleyi yaparak teklifini sundu.

4 MİLYON EURO’YA GELDİ

Temmuz 2021’de 4 milyon Euro bonservisle Alanyaspor’dan transfer edilen başarılı orta saha, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 68 resmi maçta 1 gol, 5 asistle oynadı. A Milli Takım formasını da 7 kez giyen 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

KAAN AYHAN RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray’ın 400 bin Euro kiralama, 2.8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Kaan Ayhan transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray’ın yaz döneminde de gündemine gelen ama son anda gerçekleşmeyen Kaan Ayhan transferi çok stratejik bir hamle ile olumlu sonuçlandı. Farklı pozisyonlarda oynayabilen milli futbolcu yerli denkleminde önemli bir hamle olmasının yanı sıra savunmada önemli bir alternatif olacak. Kaan, ayrıca Dubois’in sol bekte devam edeceği düşünüldüğünde Sacha Boey için de sağ bekte önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Kaan Ayhan için Beşiktaş da devreye girmiş, İtalyan kulübü Sassuolo ile pazarlık için masaya oturmuştu. İlk etapta kiralık düşünülen oyuncu için İtalyanlar zorunlu satın alma maddesi koymak istedi, Siyah Beyazlılar bunu kabul etmedi. Böyle olunca görüşmeler daha fazla ilerleyemedi. Kaan Ayhan’ın Türkçe, Almanca, İtalyanca ve İngilizce bilmesi büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Yeni Galatasaraylı, bu özelliğinden dolayı takım içerisinde köprü vaziyeti de görecek.

HADZIAHMETOVIC İÇİN KARŞI KARŞIYALAR

İki kulüp de transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını son sürat sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı.