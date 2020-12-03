Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.
Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.
– Beşiktaş, evindeki son 4 maçı kazandı
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.
Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.
– Son 10 maç gollü geçti
İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.
Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.
Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.
İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2019-2020
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-3
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|3-2
|2018-2019
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|4-1
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|3-2
|2017-2018
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-2
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|2-1
|2016-2017
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-1
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|4-1
|2015-2016
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|3-3
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|2-1