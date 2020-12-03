Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

– Beşiktaş, evindeki son 4 maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

– Son 10 maç gollü geçti

İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.

Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.

İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2019-2020 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3
Beşiktaş-Kasımpaşa 3-2
2018-2019 Kasımpaşa-Beşiktaş 4-1
Beşiktaş-Kasımpaşa 3-2
2017-2018 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-2
Beşiktaş-Kasımpaşa 2-1
2016-2017 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa 4-1
2015-2016 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-3
Kasımpaşa-Beşiktaş 2-1

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