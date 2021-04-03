Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

– Beşiktaş, deplasmandaki son 5 deplasman maçının birini kazanabildi

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.

– Son 11 maç gollü geçti

İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.

Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 11 maçta alınan sonuçlar şöyle: