Beşiktaş, İngiltere’den bir yıldızı gözüne kestirdi! İşte o isim…

Süper Lig’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından ara transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklaması ile 5 Mart’a uzatıldı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada FIFA ile yapılan görüşmelerin neticesinde bu kararın alındığı ifade edildi.

Ayrılık için şartı var

Ara transferin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş’ta ise sular durulmayacak gibi gözüküyor. Gelen isimler kadar giden isimler de oldukça büyük merak konusu oldu. Beşiktaş’ta bu kez de bir ayrılık gündeme gelmiş durumda. Siyah Beyazlılar’da yıldız isim takımdan ayrılacak ancak bir şartı var.

Fesih bedeli istiyor

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in, sistemine uymadığı gerekçesiyle gözden çıkardığı ve gönderilmesini istediği Kevin N’Koudou, ayrılık için şart koştu. Siyah beyazlı kulüple sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu, “Beşiktaş’ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim” dedi.

7. oyuncu olabilir

2019’da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham’dan alınan N’Koudou, Beşiktaş’tan yılda 1 milyon 600 bin Euro alıyor. Siyah beyazlı kulübe bonservis dahil 10 milyon 900 bin Euro’ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Akdeniz ekibinin N’Koudou’yu bonservisiyle satın almak istediği öğrenildi. Bu transfer gerçekleştiği takdirde N’Koudou; Emrecan Uzunhan, Josef de Souza, Javi Montero, Tyler Boyd, Wout Weghorst ve Oğuzhan Akgün’den sonra takımdan ayrılan 7. futbolcu olacak.

Saiss’a da izin çıktı

Devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan Romain Saiss için verilen teklifler yeterli olmayınca ayrılık gerçekleşmemişti. Fakat yaşanan gelişmeler sonrasında Faslı savunmacı için onay verildi. Sezon sonunda 32 yaşındaki savunmacı için gelen teklifler değerlendirilecek ve transfer gerçekleşecek. Saiss’ın sözleşmesi, 2024 yılında bitecek.

19 maçta 4 gole katkı

N’Koudou ile yolların ayrılma ihtimali üzerine Beşiktaş’ta kanat transferi için yeni bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Moussa Djenepo ile Beşiktaş’ın ilgilendiği yazıldı. Ada basınındaki haberlere göre Kara Kartal, yıldız sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 19 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Malili oyuncunun ise şu anda Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi. Eğer Djenepo ikna edilirse transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek.