Beşiktaş Süper Lig’de 26. hafta maçında İstanbulspor’u konuk edecek. Şenol Güneş yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar sahasında İstanbulspor’u yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son üç maçından galibiyetle ayrılan Fatih Tekkeli İstanbulspor ise deplasmanda sürpriz arayacak.

Beşiktaş – İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Vodafone Park’ta oynanacak müsabaka, saat 19.00‘da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Beşiktaş – İstanbulspor muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Ghezzal, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet, Duhaney, Okan, Rroca, Mahamadou, Muammer, Lokilo, Ethemi, Eze

Rachid Ghezzal geri dönüyor

Siyah-Beyazlılar’da İstanbulspor maçı öncesindeeksik vecezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halindeformasına kavuşacak. Son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında dizine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç’un da bugün sahada olması bekleniyor.

Cenk ve Amir ceza sınırında

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, İstanbulspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak. Kart cezasını tamamlayan Welinton Souza ise Güneş’in tercih etmesi durumda forma giyebilecek.

İkili rekabette 48. randevu

Kartal, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün sahasında mücadele edeceği İstanbulspor ile ligde 48. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Siyah-Beyazlılar’ın 29’a 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maç 2-2’lik skorla bitmişti.

Vodafone Park’ta özgüven yüksek!

Siyah-Beyazlılar, bu sezon Süper Lig’de iç sahada 12 maça çıktı. Kara Kartal, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü’nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park’taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

İstanbulspor’da 1 eksik

İstanbulspor’da ise Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.

İstanbulspor’da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda iç sahadaki VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadelede 2-2 berabere kalmıştı.