Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında, yarın (18 Mart) saat 19.00’da Vodafone Park’ta İstanbulspor ile karşılaşacak.