Beşiktaş – İstanbulspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İki takımın da penaltı beklediği o anlar…

Deniz Çoban: Ben de kale arkasından görmek istiyorum pozisyonu. Savunma oyuncusu, büyük risk alıyor ve ters ayakla müdahalede bulunuyor. Aslında yakın ayakla böyle bir müdahalede bulunduğunuz zaman risk almışsınız demektir. Topa uzanıyor, topa dokunamıyor. Aslında bu anda penaltı olması çok muhtemel ama uzattığı ayak, belli belirsiz hücum oyuncunun göğsüne temas etse de oyuncunun hareketlerini kısıtlayacak bir temas değil. Oyuncu, topa vurmak için pozisyon alırken dengesini kaybedip düşüyor. Şu anda Colley’nin dizi, oyuncunun karnına bir temasta bulundu mu? Bulundu. Futbol temas oyunu. Bu temas, oyuncunun bu topa savuracağı ayağını etkilemiyor. Etkilese ben de ‘penaltı’ diyeceğim. Hakem, burada devamdan yana takdirini kullandı. Ben de hakem, ‘devam’ diyorsa devamın daha doğru olduğunu düşünürüm. Ama buna penaltı çalsaydı derdim ki, ‘Ben devamı daha doğru bulurdum ama hakem, bu teması etkili olarak değerlendirmiş ve bu düdüğü çalmış. Hakemin yorumuna saygı duyuyorum’ derdim. Tam benim düşündüğüm gibi düşünmüş. Bu temasla oyuncu düşmez, devam daha doğru demiş.