Beşiktaş – İstanbulspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İki takımın da penaltı beklediği o anlar…

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Ali Şansalan ve ekibinin yönettiği karşılaşmada özellikle iki takımın da penaltı beklentisi içerisinde olduğu pozisyonlar dikkat çekti.
ŞENOL GÜNEŞ’TEN TEK DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre İstanbulspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Nathan Redmond’un yerine sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal’a şans verdi. Böylece Ghezzal, Siyah-Beyazlı forma ile 153 gün sonra 11’de sahaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:
Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Aboubakar
GOLCÜLER İŞ BAŞINDA
İstanbulspor karşılaşmasında Beşiktaş’ın golcüleri, galibiyeti getirdi. 42. dakikada Cenk Tosun, kafayla ağları havalandırdı. 56’da ise Vincent Aboubakar, jeneriklik bir gole imza attı. Beşiktaş kariyerinde 3. kez ceza sahası dışından golünü atan Aboubakar, üst üste 3. kez de ağları havalandırmayı başardı. Ayrıca Cenk, Aboubakar’ın attığı ikinci golde pası veren isim oldu. Milli futbolcu, ayrıca 10. ke z rakip fileleri havalandırarak, Süper Lig’de 2. kez bir sezonda çift hanelere ulaşmayı başardı.
GHEZZAL ASİSTLE DÖNDÜ
Siyah-Beyazlılar’da Rachid Ghezzal, sakatlığının ardından tam 153 gün sonra 11’de sahaya çıktı. Cezayirli oyuncu, İstanbulspor maçına kadar bu sezon 6 müsabakada görev aldı. Toplam 226 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ghezzal, sezonun ilk yarısındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ghezzal, ayrıca karşılaşmanın 42. dakikasında Cenk Tosun’un attığı golün asistini yaparken, 63. dakikada yerini Nathan Redmond’a bıraktı.
GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI
Siyah-Beyazlılar bu galibiyet ile ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kara Kartal’a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti.
Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 3 müsabakada MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u mağlup etti.
Beşiktaş ayrıca Şenol Güneş yönetiminde ise ligde çıktığı 13. maçında 8. galibiyetini aldı.
VODAFONE PARK’TA 35 BİN BEŞİKTAŞLI
Siyah-Beyazlılar’ın dün akşam Süper Lig’de İstanbulspor’u Vodafone Park’ta ağırladığı mücadelede taraftarı yalnız bırakmadı. İstanbul’da maç saatindeki yağışlı havaya rağmen yaklaşık 35 bin futbolsever, Vodafone Park’taki yerlerini alarak takımlarına tam destek verdi. Mücadelenin Kara Kartal’ın zaferiyle noktalanmasının ardından taraftarlar, oyuncuları alkışlarla uğurladı.
ÇANAKKALE ZAFERİ, DOLMABAHÇE’DE ANILDI
Beşiktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılını dün Vodafone Park’taki İstanbulspor maçı öncesinde andı. Karşılaşma öncesinde skorborddan Çanakkale Zaferi ile ilgili video paylaşılırken futbolcuların yer aldığı bir başka video ile depremzedeler için yardım çağrısında bulunuldu. Ayrıca kapalı tribün olarak adlandırılan bölgeyi tamamen kaplayacak şekilde “Kahramanlık ruhumuzda var. Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.” yazılı bir pankart açıldı.
ŞAMPİYON GÜREŞÇİLERE ÇİÇEK VERİLDİ
Beşiktaşlı güreşçiler Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı’na 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda elde ettikleri başarı nedeniyle dün Vodafone Park’taki İstanbulspor karşılaşması öncesinde çiçek verildi. Organizasyonda şampiyon olan Nesrin Baş ve turnuvayı bronz madalya ile tamamlayan Ebru Dağbaşı’na çiçeklerini genel sekreter Mehtap Mutluşan Ferah ile yönetici Seyit Ateş verdi.
120. YIL FORMASI TANITILDI
Siyah-Beyazlılar, dün Vodafone Park’ta oynadıkları İstanbulspor maçında Adidas’ın özel olarak tasarladığı 120. yıl özel koleksiyonu ile sahaya çıktı. Futbolcular, özel ürünle taraftarı selamlarken aynı zamanda 120 yıllık tarihi de gururla üzerlerinde taşıdılar. Formalar, taraftarlar arasında büyük beğeni kazandı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Beşiktaş – İstanbulspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Beşiktaş – İstanbulspor maçının tartışmalı pozisyonları…
5. DAKİKADA SIMON DELI’NİN CEZA ALANI İÇERİSİNDE TOPA ELLE MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Yandan orta yapıldığı anda ceza alanı içinde Simon Deli, topa kafayla vurmaya çalışıyor ama top iç orta olduğu için, sağ ayak içiyle yapıldığı için onun da tahmin ettiğinden daha geriye düşüyor ve bacağının dışına çarpıyor. Dolayısıyla herhangi bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Aynı şeyleri görüyorum. Oyuncu topa neresiyle müdahale edeceğine çok karar veremedi. Herhangi bir ihlal yok burada. Topa teması var zaten.
Deniz Çoban: İlk görünce acaba penaltı olur mu deyip akılda kalmasın diye aldık ama bu pozisyonda topun ele teması dahi yok.
32. DAKİKADA VINCENT ABOUBAKAR’IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Birincisi, burada Ba ile Aboubakar arasında bir mücadele var. Şimdi şuradan baktığınızda acaba Aboubakar’ın ayağı sıkıştırılıyor mu, bu penaltı mı diye bir beklentiniz olabilir. Biraz geri alalım şimdi diğer açılardan ispat edeceğiz.
Bülent Yıldırım: Şu anda Aboubakar, fiziksel mücadelede topa doğru gitmeyip son adımını Ba’nın önüne koyuyor. Koyduğu için de Ba’nın ayağı sıkışıyor.
Bülent Yıldırım: Kaçınılmaz bir iki ayağın birbirine takılması söz konusu oluyor ve Aboubakar da yere düşüyor.
Bülent Yıldırım: Şu topa müdahale etmek yerine rakibe doğru ayağınızı açma hamleniz, Ba açısından bir fauldür.
Bülent Yıldırım: Arkasından gelişen ikinci hamle ve oyuncunun kendini bırakması asla bir penaltı niteliğinde değil. Benim görüşüm böyle. Hakemin de yanılmadığını düşünüyorum. Bana kalırsa şurada ilk faulü yapan, ayağını yandan basıp topla rakibin ayağının arasına giren Vincent Aboubakar olduğu için hakemin hücum faul vermesi gerektiğini düşünüyorum. Pozisyonun devamında top İstanbulsporlu oyuncularda kaldığı için belki ondan düdük çalmaya gerek duymamış olabilir. Büyük kararda yanılmadığı fikrindeyim. Hakem gibi penaltı cezasını gerektiren bir ihlal olmadığı fikrindeyim.
Seçim Demirel: Burada sarılı oyuncu da, Beşiktaşlı oyuncu da topla oynamak istiyor ama Aboubakar, ayağını bayağı bir fazla açıp rakibinin önüne koydu. O müdahalesiyle de sarılı oyuncuya faullük bir harekette bulunuyor. Bozuyor o oyuncuyu daha doğrusu. Sarılı oyuncu da tam düşerken ayağını Aboubakar’ın topuğuna takıyor. Bu hamleyi hisseder hissetmez de Aboubakar, kendini yere attı. Doğal olarak bir penaltı bekledi. Kısacası ben de burada bir penaltının olmadığını, öncesindeki faul çalınsa daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Burada hakem yanılarak bir penaltı çalsaydı bile muhtemelen VAR müdahalesi olur ve bunu önceki faulden dolayı iptal ederdi diye düşünüyorum.
Deniz Çoban: Bülent Hocam ile fikirlerimiz çakışıyor. ‘Büyük kararda yanılmamış o yüzden eleştirmedim’ diyor ama ben Ali Şansalan’ı belki de bugün sadece bu pozisyonda eleştiririm. Ortada iki tane faul var. Yine çok iyi yerden bakıyor. İkisine de çalmıyor.
Deniz Çoban: Birinden birini görse de birini atladı desek net bir faul var. Top önce sarılı oyuncunun oynama mesafesinde ve yakın, ayağını uzatırken Aboubakar da topa uzanmak yerine rakiple topun arasına ayağını koyup faul yapıyor.
Deniz Çoban: Düşerken de Aboubakar’ı net bir şekilde çelmeleyerek düşürüyor. Penaltı çalsa onu gördü derim, faulü çalsa bunu gördü derim. İkisini de görmedi. O yüzden eleştiriyorum Ali Şansalan’ı. Penaltı yok. Hücum faul var. Sarı takım lehine faul verilmesi lazım. İki faul aynı kare içerisinde olmuş. Sıralama önce faul sonra penaltı. Fakat ikisini de değerlendirmemiş hakem. En azından birini değerlendirseydi baktığı yerde bir şey görmüş derdim.
49. DAKİKADA İSTANBULSPOR’UN PENALTI BEKLEDİĞİ FLORIAN LOSHAJ İLE TAYYİP TALHA SANUÇ ARASINDAKİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Biraz önce olduğu gibi bu, bu akşam olan ceza alanı içerisindeki ikinci enteresan pozisyondu. Çünkü açılar gerçekten futbolda çok önemli, çok değerli. Bir açıdan bakıyorsunuz normal bir ikili mücadele görünüyor, karşı kale açısından bakacağız sanki arkadan kuvvetli bir itme varmış gibi görünüyor.
Bülent Yıldırım: Şu açıdan sadece bakarsanız ‘bu penaltı’ dersiniz. Loshaj itiliyor dersiniz. Peki Loshaj ne yapıyor?
Bülent Yıldırım: Biraz önce Aboubakar’ın yaptığı gibi ayağını Tayyip’e doğru getiriyor. Tek ayak üzerindeyken, dengesizken ve havada çok kolay bedeni sarsılabilecekken Tayyip’in kapalı kolunun o itme hamlesi çok daha abartılı görünüyor. Diğer açılarla beraber değerlendirdiğimde ben burada bir ihlal görmüyorum. Bunun ikili bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Loshaj’ın ayağını, bedenini Aboubakar’ın yaptığı gibi rakibinin önüne alarak bir penaltı almaya çalıştığını düşünüyorum. Totalinde devam kararının doğru olduğu fikrindeyim.
Seçim Demirel: Bülent Hocam, çok geniş bir şekilde anlattı. Ortak bir top, her iki oyuncunun da niyeti aslında topla oynamak. Her iki oyuncu da birbirlerini formalarından tutmuşlar. Sonuçta ikili mücadele ve devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Ali Şansalan yine doğru yere gitmiş ama öndeki o forma çekmeyi görme şansı yok. Sonra da ayağını öne koyarak düşmeyi planlıyor. Penaltı almayı planlıyor.
75. DAKİKADA İSTANBULSPOR’UN PENALTI BEKLEDİĞİ VALON ETHEMI’NİN YERDE KALDIĞI POZİSYONA İLİŞKİN DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Valon Ethemi, gidiyor. Topla oynayamıyor. Colley ile kaleci arasında arada kalıp düşüyor. İlk izlenimim şüphelendi. Potansiyel penaltı diye notumuzu aldık. İhlali yapacak olan kim? Defans oyuncusu. Colley’ye bakacağız, kaleciye bakacağız. Colley’nin olası bir ayak sıkıştırması var mı? Kaleci hiçbir şey yapmıyor. Colley, ayağını savurdu. Uzaklaştırmaya çalıştı topu uzaklaştıramadı.
Bülent Yıldırım: Bakalım, Valon açısından burada penaltılık bir şey var mı? Valon Ethemi duruyor, Colley’nin işi bitti. Ayağına bir darbe yok, basma yok, onu düşüren bir şey yok. İki oyuncunun arasında kaldı. O da topla oynayamadı. Hiçbir şekilde penaltıyı gerektirecek bir tutma, hareketini kısıtlama, vurma, çelmeleme gibi hiçbir şey görmedim. Devam kararı doğru.
Seçim Demirel: 2 tane defans oyuncusu, 1 tane hücum oyuncusu… 3’ü de topla oynamak istiyor. 3’ü de topla oynamayı başaramıyor. Defans oyuncusu, ayağını topla oynamak için sarılı oyuncunun önüne uzatıyor ama bu müdahale, kesinlikle hücum oyuncusunun hareketlerini kısıtlayan bir müdahale değil. Devam kararı doğru. Penaltıyı gerektirecek bir ihlal yok.
Deniz Çoban: Ben de kale arkasından görmek istiyorum pozisyonu. Savunma oyuncusu, büyük risk alıyor ve ters ayakla müdahalede bulunuyor. Aslında yakın ayakla böyle bir müdahalede bulunduğunuz zaman risk almışsınız demektir. Topa uzanıyor, topa dokunamıyor. Aslında bu anda penaltı olması çok muhtemel ama uzattığı ayak, belli belirsiz hücum oyuncunun göğsüne temas etse de oyuncunun hareketlerini kısıtlayacak bir temas değil. Oyuncu, topa vurmak için pozisyon alırken dengesini kaybedip düşüyor. Şu anda Colley’nin dizi, oyuncunun karnına bir temasta bulundu mu? Bulundu. Futbol temas oyunu. Bu temas, oyuncunun bu topa savuracağı ayağını etkilemiyor. Etkilese ben de ‘penaltı’ diyeceğim. Hakem, burada devamdan yana takdirini kullandı. Ben de hakem, ‘devam’ diyorsa devamın daha doğru olduğunu düşünürüm. Ama buna penaltı çalsaydı derdim ki, ‘Ben devamı daha doğru bulurdum ama hakem, bu teması etkili olarak değerlendirmiş ve bu düdüğü çalmış. Hakemin yorumuna saygı duyuyorum’ derdim. Tam benim düşündüğüm gibi düşünmüş. Bu temasla oyuncu düşmez, devam daha doğru demiş.
88. DAKİKADA BEŞİKTAŞ’IN VINCENT ABOUBAKAR İLE GELİŞEN VE PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONA İLİŞKİN DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Burada bir elle oynamadan penaltı beklentisi var ama çok yakın mesafeden gelen bir top, kol kapalı, doğal konumda… Kola temas da göremiyorum zaten. Hiçbir şekilde bir penaltıdan bahsedemeyiz.
Bülent Yıldırım: İlave olarak bir şeyin altını çizeceğim. Lütfen hakemin konumlanmasına bakalım. Çok arkada kaldı, nereye gelecek şimdi. Sprinte bakın. Geldi, geldi ve durdu. İdeal bir yer, ideal bir açı.
Bülent Yıldırım: Daha da gidebilecekken, boş sprint atıp gösterebilecekken asla böyle bir şey yapmıyor. Kamerayı sabitleyip temas noktasını net görmeye çalışıyor. Doğru yer alma, devam kararı doğru. Kendisini de kutluyorum.
Deniz Çoban: Aslında yeterli yakınlıkta değil fakat yapılması gereken en doğru şeyi yapıyor. Uzakta kalmış olsa bile duruyor, kamerayı sabitliyor. Bu çok önemli.
Bülent Yıldırım: Paniklemiyor. Görüş alanını doğru tutup en doğru açıdan bakıyor.
Deniz Çoban: Penaltı olması söz konusu değil. Eline geldiği bile belli değil.