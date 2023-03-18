Beşiktaş-İstanbulspor öncesi son dakika! Şenol Güneş’in kritik seçimi

KARTAL ÇIKIŞA GEÇTİ
7 puan kaybettiği 3 haftalık duraklama döneminin ardından Ankaragücü ve Başakşehir galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, bugün sahasında İstanbulspor’u konuk edecek.
İSTANBULSPOR SON 3 MAÇINI KAZANDI
Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Farklı hedefler peşinde koşan iki takım için de kritik önem taşıyan mücadeleye Beşiktaş tam kadro çıkacak. Konyaspor, Alanyaspor ve Sivasspor ile oynadığı son 3 maçını kazanarak kümede kalma yolunda umutlanan Boğalar’da ise cezalı Okan Erdoğan oynamayacak.
CENK VE HADZIAHMETOVIC ALARMI
Beşiktaş’ta Cenk ve Hadziahmetovic bugün sarı kart görürlerse gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde oynamayacaklar.
İşte Beşiktaş’ın İstanbulspor maçı 11’i:
MERT GÜNOK
Beşiktaş’ta yaşanan teknik direktör değişimi sonrasında Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle ilk iş olarak kaleyi Mert Günok devralmıştı. Deneyimli kalecinin yükselen performansı onu kalede vazgeçilmez yaparken yeniden milli takıma çağırılmasına da yardımcı oldu.
ONUR BULUT
Beşiktaş’ın devre arasında Kayserispor’dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, Ankaragücü maçının ardından Başakşehir maçında da gösterdiği performansla Siyah-Beyazlı taraftarlardan tam not aldı. Rosier’in formasını kapan Onur, İstanbulspor maçında da sahada olacak.
TAYYİP TALHA SANUC
Başakşehir maçında girdiği ikili mücadele sonunda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen milli futbolcudan iyi haber geldi. Son yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalışan genç stoper, bu akşam oynanacak mücadelede 11’de sahaya çıkacak.
OMAR COLLEY
Devre arası transfer döneminde Sampdoria’dan kadroya dahil edilen Omar Colley, Saiss’in yetersiz performansının ardından formayı kaptı. İstanbulspor maçında Tayyip Talha’nın savunmadaki partneri olacak.
MASUAKU
Sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesinden dolayı akıllarda soru işareti bırakan Masuaku, son oynanan Başakşehir maçında ağları sarsmıştı. Güneş’in performansını daha yukarıya çekmesini beklediği yıldız sol bek, sol bek bölgesinde bugünkü maçta 11’de olacak.
RACHID GHEZZAL
Sakatlığı yüzünden bu sezon bir türlü Beşiktaş’ta katkı veremeyen yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, sonunda sahalara dönüyor. Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında ısınma sırasında arka adalesinde yaşadığı ağrı nedeniyle Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını kaçıran Ghezzal’ın, bu akşamki İstanbulspor mücadelesinde sahaya 11’de çıkması bekleniyor.
AMIR HADIZAHMETOVIC
Beşiktaş’ın devre arasındaki ilk transferi olan Hadizahmetovic, İstanbulspor maçında savunmanın hemen önünde Güneş’in tercihi olacak. Ancak Hadziahmetovic, bu mücadelede sarı görürse Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
SALİH UÇAN
Siyah-Beyazlılar’ın orta sahasındaki kilit oyuncularından biri olan Salih, son iki maçta yaptığı iki asistle dikkat çekiyor. Performansını artıran Salih Uçan, orta sahada görev yapacak.
GEDSON FERNANDES
Bu sezon orta sahada gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarların gözdesi olan Portekizli yıldız, Şenol Güneş’in gelmesiyle parlamaya başladı. Gedson, İstanbulspor maçında Salih’in yanında görev yapacak.
CENK TOSUN
Beşiktaş’ın gol yükünü çeken yıldız futbolcu, Siyah-Beyazlılar’ın en büyük kozlarından biri. Şenol Güneş ile kendisini bulan Cenk, milli takıma da yeniden seçildi. Golcü futbolcu sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
VİNCENT ABOUBAKAR
Beşiktaş taraftarının sevgilisi, siyah-beyazlı takıma üçüncü defa dönen Aboubakar, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında gol bularak geri dönüş sinyallerini vermişti. Kamerunlu golcü bu akşamki mücadelede Kartal’ın en uç elemanı olacak.