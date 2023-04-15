Beşiktaş kafilesi, Trabzon’da

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda saat 20.30’da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maç için kente geldi.
Türk Hava Yolları’na ait özel uçak ile 17.30 sıralarında Trabzon’a gelen siyah-beyazlı kafile güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele hareket etti.
Havalimanında bir grup taraftar ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e çiçek verdi.
Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kamp kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Onur Bulut
Omar Colley
Georges-Kevin Nkoudou
Salih Uçan
Vincent Aboubakar
Nathan Redmond
Kerem Atakan Kesgin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Berkay Vardar
Welinton Souza Silva
Arthur Masuaku
Romain Saiss
Semih Kılıçsoy
Jackson Muleka
Alexandru Maxim
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Tayfur Bingöl