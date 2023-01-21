Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.