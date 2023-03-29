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29 Mart 2023
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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de ilk 20 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Rachid Ghezzal, antrenman öncesi saat 16.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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