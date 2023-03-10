Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve top kapmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.