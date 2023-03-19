Beşiktaş, Konyaspor – Galatasaray maçının VAR kayıtlarını talep etti

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Maçın son anlarında Muslera ile Sehic arasında ipler gerilmişti.

Konyaspor’un uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası Sehic’in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesi Muslera’yı sinirlendirmiş ve ortalık karışmıştı.

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Muslera, köşe direği noktasında sevinen Sehic’in üzerine yürüyerek rakibini ittirmişti.

Hakem Zorbay Küçük yaşanan bu itişme sonrası santra noktasını göstermeden önce Sehic ve Muslera’ya sarı kart göstermişti.

Beşiktaş’tan VAR kayıtları talebi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının yayınlanması talep etti.

Emre Kocadağ pozisyon ile konuşulanları bilmeye haklarının olduğunu savunarak, “İki takımın kalecisi arasında yaşananlar hakemin önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Hakem ve VAR arasında pozisyonla ilgili konuşulanları bilmek hakkımız var.” ifadelerini kullandı.

“Rekorların kırılması hakkaniyetli değil”

Beşiktaş Asbaşkanı, TFF’nin Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor kararını da tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyledi şunları belirtti:

“Ligden çekilmek durumunda kalan takımları hükmen mağlup saymak, rakiplerine 3 puan vermek ve bu puanlarla şampiyonun, düşenin belirlenmesi hatta galibiyet rekorlarının kırılması hakkaniyetli değil. TFF’nin acele verdiği karar ile oynanan deplasman ve maç sayıları eşit olmayacak. TFF suya sabuna dokunmadan, durumu geçiştirmek için aldığı bu karar adaletli değil.”

NTV Spor