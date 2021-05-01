Beşiktaş Kulübü, Hatayspor için yaptıkları hızlandırılmış PCR testi talebinin reddedildiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de bu akşam karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.