Beşiktaş Kulübünden TBF ile TVF'nin kararlarına destek:

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligleri şampiyon ve küme düşme olmadan tescil eden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) kararlarına destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, normal sezonda Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Takımı'nın ING Basketbol Süper Ligi'de 8, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Takımı'nın Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'de 6, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın ise Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11. sırada olduğu hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlıklarımız ve Bilim Kurulu'muz ile basketbol ve voleybol federasyonu yetkililerinin toplum sağlığını her şeyin önünde tutarak almış oldukları kararları yerinde bulduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca karar sürecine kulüpleri katan TBF ile TVF'ye olumlu tavırları nedeniyle teşekkür ederiz. Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."