Beşiktaş maçı: Sabah FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlatılan, “Bırakmam Seni Türkiyem” yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak. Şenol Güneş, bu özel mücadelede takım kaptanı Cenk Tosun’a güveniyor. Murad Musaev’in yönetimindeki Sabah’ta ise bu önemli maç öncesi İspanyol hücumcu Cristian Ceballos ön plana çıkıyor. İspanya La Liga devi Atletico Madrid’in ardından kardeş ülke Azerbaycan’dan Sabah’la maça çıkacak olan Beşiktaş’ın bu mücadelesinin yayıncısı da belli oldu.

Sabah FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın Tofiq Bahramov Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Sabah FK-Beşiktaş maçı Kanal D’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Sabah FK-Beşiktaş muhtemel 11’ler:

Sabah FK: Mehbaliyev, Camalov, Letic, Ba, Irazabal, Seydiyev, Isaev, Kashchuk, Mickels, Apeh, Ceballos

Beşiktaş: Ersin, Onur, Aytuğ, Colley, Umut, Tayfur, Maxim, Kerem, Semih, Muleka, Cenk

Azerbaycan Premier Lig’de iyi bir sezon geçiren Sabah FK, lider Karabağ’ın ardından ligde 2. sırada bulunurken, Beşiktaş ise Süper Lig’de şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor.

Kampa girdiler…

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK NevzatDemir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. SiyahBeyazlılar, idmanın ardından öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Bakü’ye gidip kampa girdi.