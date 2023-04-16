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16 Nisan 2023
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Beşiktaş maçında sakatlandı! Trabzonspor’a Jens Stryger Larsen’den kötü haber…

Alaturka Online
Alaturka Online

Şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon zor günler geçiren ve hedefsiz kalan Trabzonspor, Süper Lig’in 29. haftasında Akyazı’da Beşiktaş’ı konuk etti. Ayak parmağındaki çatlağa rağmen son antrenmanda kendisini deneyen iğneyle de olsa sahada olmak istediğini teknik ekibe ileten Abdülkadir Ömür, ilk 11’de sahaya çıktı. Sakatlığı devam eden Edin Visca’nın yanı sıra uzun süredir takımdan ayrı kalan ve tedavileri süren Dorukhan Toköz ile Serkan Asan maç kadrosunda yer almadılar.

Takımı toparlamak için çıkış noktası arayan İhsan Derelioğlu, kalede Uğurcan Çakır’a, stoperde Hüseyin Türkmen’le Stefano Denswil’e, sağ bekte Jens Stryger Larsen’e, sol bekte Eren Elmalı’ya şans verdi. Fırtına’da ön liberoda Manolis Siopis görev alırken sağ açıkta Bruno Peres, sol açıkta Lazar Markovic yer aldı. Orta alanda Abdülkadir Ömür ile Anastasios Bakasetas bulunurken gol silahı olarak Maxi Gomez şans buldu.

Sağ kanatta iki savunmacıya şans veren Derelioğlu, 56. dakikada Peres’i kenara aldı ve Trezeguet’yi oyuna sürdü. 69. dakikada ise Bordo Mavililer’e kötü haber geldi. Onur Bulut’la girdiği ikili mücadele sonrası acı içerisinde kalan Danimarkalı sağ bek, oyuna devam edemedi ve yerini Marc Bartra’ya bıraktı. Böylece Fırtına’nın maça başladığı sağ kulvarı 90 dakika tamamlanmadan değişti.

Bu sezon 38 resmi maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

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