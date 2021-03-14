Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) – Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saate sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayarak kampa girecek.