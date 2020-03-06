Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı yayın | BJK Ankaragücü canlı izle

Beşiktaş MKE Ankaragücü canlı! Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde göze hoş gelen ve taraftarın beğenisini kazanan bir oyun sergileyen Beşiktaş, oyununu galibiyet serisiyle süslemenin peşinde. Ankaragücü ise İstanbul’da bir sürprize imza atarak tehlike hattından çıkmak istiyor. Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Ligde son 10 maça girilirken Beşiktaş, 24 haftada topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor. Demir Grup Sivasspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği haftada Kartal, kazanarak hem Alanyaspor ve Fenerbahçe’yi altında tutmak hem de Sivasspor ve Galatasaray’dan en az birine yaklaşmak istiyor. Ankaragücü ise 20 olan puanını 23 yaparak maç fazlasıyla da olsa düşme hattından çıkmanın ve rakiplerine baskı kurmanın peşinde. Haberde Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N’Koudou, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Lukasik, Faty, Lobzhanidze, Michalak, Rodrigues, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

Ev sahibi ekipte Dorukhan Toköz, uzun süredir diz sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Son antrenmanda sakatlık geçiren Douglas ise sezonu kapattı. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül kadroya alındı. Ankaragücü’ndeyse Milos Stanojevic kırmızı kart cezası yüzünden İstanbul’a götürülmedi.

İki ekibin ligin ilk yarısında Eryaman Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmada golsüz eşitlikle sona ermişti.