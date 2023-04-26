Beşiktaş, o yıldızı istiyor! Transfer için temaslar başladı…

Beşiktaş’ın ara transferde 2.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sampdoria’dan kadrosuna kattığı Omar Colley, başarılı performansıyla alkış toplamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 senelik sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Gambiyalı stoper savunmaya adeta ilaç gibi geldi. Beşiktaş, Colley’in forma giydiği 7 maçın 6’sını kazandı, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalardan 19 puan çıkaran Kartal kalesinde sadece 5 gol gördü.

Brezilya basını duyurdu

Devre arası transferlerinden verim almaya başlayan ve ligde sonuçlarla da şampiyonluk potasında umutlanan Kara Kartal sezon sonu için de çalışıyor. Uzun süredir adı gündemde olan ve Galatasaray’ın da ilgilendiği James Rodriguez konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncuyla yakın temasta olan Beşiktaş için Brezilya basınından da iddialar geldi. Oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

‘Geçmiş dönemdeki gibi bir pazarı yok’

Haberde Rodriguez’in daha önce formasını giydiği Real Madrid nedeniyle İspanya’dan bir takımla anlaşmaya öncelik verdiği detayı da paylaşıldı. Fakat bunun zor olduğu kaydedildi. “Rodriguez eski popülaritesinde değil. Geçmiş dönemdeki gibi bir pazarı yok. İspanya’da umduğu teklifleri bulması çok çok zor. Bu nedenle en ciddi talibi olan Beşiktaş’a gitmesi yüksek ihtimal” yorumu yapıldı.

Sezon sonu boşa çıkacak

Haziran ayında kulüple sözleşmesi bitecek olan Kevin N’Koudou’nun yerine de takviye yapmak isteyen Kara-Kartal, yıldız bir isimle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın yıldızı Mohamed Elyounoussi’yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi Roma’nın yıldız kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy için girişimlerine devam ederken Elyounoussi için de temaslara başlayan idareciler, sezon sonu boşa çıkacak olan 1,78’lik Norveçli futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

18 milyon Euro’ya transfer oldu

Kariyerinde daha önce Basel ve Celtic gibi kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki hücumcu, 5 yıl önce Basel’den Southampton’a 18 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bir dönem Beşiktaş’ın transfer radarında yer alan deneyimli futbolcu, maliyetinin yüksek olması sebebiyle transfer edilememişti. Ancak şimdi oyuncunun boşa çıkacak olması Siyah-Beyazlı yönetimin bu transfer konusunda iştahını artırıyor.