Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’u resmen açıkladı!

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Oğuzhan Özyakup’un Feyenoord’a kiralandığını bildirdi. Siyah-beyazlıların transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam’a kiralanmıştır” denildi.

Bir süredir eleştirilerin odağı olan ve performansında ciddi bir düşüş yaşayan tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Ligde 12 maça çıkarken, bir asist ve bir gol kaydetmişti. Özyakup, Beşiktaş’ın Şenol Güneş yönetiminde elde ettiği üst üste iki şampiyonlukta önemli pay sahipleri arasında gösteriliyordu.

Hollanda Eredivisie’de mücadele eden Feyenoord’da forma giyecek olan Oğuzhan Öyakup için kırmızı-beyazlı Hollanda ekibi özel bir video da paylaştı.