Beşiktaş planı belirledi! Üst üste gelen galibiyetler sonrası…

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Giresunspor’u 3-1’lik skorla deviren Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ikinci kez 5 maçta 5 galibiyete ulaştı. 15 puanlık periyotta; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor’u deviren Siyah Beyazlılar, bu sezon ikinci kez 5’te 5’i yakaladı. Valerien Ismael’le yolların ayrılması sonrasında göreve gelen Güneş; Adana Demir, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşılaşmalarından da 5 maçlık zaferle ayrılmıştı. İkinci kez benzer bir periyot elde eden Güneş, pazar günkü Trabzonspor mücadelesinden de zaferle ayrılıp bu sezon ilk kez 6 maçlık kazanma serisine ulaşmak istiyor.

DİĞER SONUÇLARA BAKILMAYACAK

Giresunspor karşılaşmasının ardından lider Galatasaray’la olan puan farkını 1 maç fazlasıyla 8’e indiren Kara Kartal’ın hocası, kalan 2’si hükmen 9 müsabakadan da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Şenol Güneş, zirve yarışında geride kalsalar da şanslarını son ana kadar kovalamayı amaçlıyor. Giresun zaferinin ardından Vodafone Park’taki taraftarların, “Şampiyon Beşiktaş” tezahüratlarıyla uğurladığı takımın inancı da bitmiş değil… Futbolcular, rakiplerinin sonuçlarına bakmadan kazanmaya devam edip mutlu son için tüm sınırları zorlamayı hedefliyor.

GALATASARAY DERBİSİNE ÖZEL PRİM

Ligde 5 maçta elde edilen 5 galibiyet, Siyah-Beyazlı yönetimi de mest etmiş durumda… İdareciler, zirve yarışında geride olsalar da şampiyonluk için inançlarını korumaya devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş ve son haftalarda performansı iyice artan hücum hattına sonuna kadar güvenen idareciler, kazanma serisinin devam etmesi halinde, 3 hafta sonra Galatasaray’la Vodafone Park’ta oynanacak derbi için büyük bir prim belirlemeyi planlıyor.

HÜCUM HATTI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Süper Lig’de büyük bir çıkış yakalayan Kartal, formda hücum hattıyla dikkat çekiyor. Vincent Aboubakar, 5 maçta 6 gol ve 1 asistle 5’te 5’in ana mimarı olurken Nathan Redmond da son3mücadelede tam 6 gole katkı yaparak alkış topladı.

Ligde son 5 maçta 5 galibiyetle yoluna devam eden Beşiktaş’ta, hücum hattının etkili form grafiği dikkat çekiyor. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri tam 14 kez sarsan Kara Kartal’da özellikle 2 isim ön plana çıkıyor…

Fenerbahçe derbisinde oyuna ikinci yarıda dahil olarak 3 asist ve 1 golle Kadıköy’deki 4-1’lik zaferin ana mimarı olan Nathan Redmond, Giresunspor’u da boş geçmedi. Golünü atan İngiliz yıldız, son 3 maçta üç gol ve 3 asiste imza atarak toplamda 6 sayıya katkı yaptı. Takımın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar da yıldızını parlattı.

Beşiktaş’ın son 5 lig maçının tamamında skor üreten Aboubakar, bu müsabakalarda 6 gol ve1 asist yaparak 7 sayıya imzasını attı. Teknik ekip, 2 oyuncuyu Trabzonspor maçında da ilk 11’de oynatıp gollerine devam etmelerini bekliyor.

TRABZONSPOR MESAİSİ ARA VERMEDEN BAŞLADI

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Giresun maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

CENK TOSUN DEV MAÇTA YOK

Giresunspor maçının 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edemeyen Cenk Tosun’dan Siyah Beyazlılar’a kötü haber geldi. 31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR’ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu yüzden Cenk, Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

SADECE 2 KEZ…

Giresunspor’u 3-1 yenen Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkarırken kalan haftalar öncesi deplasman ağırlıklı bir fikstüre de giriş yaptı. Süper Lig’de kalan periyotta Beşiktaş sadece 2 maçını taraftarı önünde oynayabilecek. Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK maçları oynanmayacak. Beşiktaş, 32. haftada Galatasaray’ı, 38. haftada ise Konyaspor’u ağırlayacak. Bu iki maç dışında kalan 5 karşılaşma (Trabzonspor, Ümraniyespor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa) deplasmanda olacak.