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11 Nisan 2023
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Beşiktaş resmen açıkladı! Resmi imzalar atıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de arka arkaya aldığı 5 galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Gelecek için çalışmalarına devam eden Kara Kartal, bir transferi daha bitirdiğini açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Göztepe Spor Kulübü’nde forma giyen 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Nurhan’ı kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile Futbol Akademisi İzleme Birimi Sorumlularımızdan Haluk Çakar, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza “Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar dilediler.

U-16 Takımımızda forma giyecek olan Kerem Nurhan, Beşiktaşımızın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Beşiktaş’a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile Futbol Akademi İzleme Birimi Sorumlumuz Haluk Çakar başta olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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