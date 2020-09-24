Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yazan:
Alaturka Online
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Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PAOK’e elenen Beşiktaş yoluna UEFA’da devam edecek. Süper Lig’e 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ardından Antalya ile 1-1 berabere kaldı. İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde eşleştiği Rio Ave’yle karşılaşacağı maçın saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rio Ave maçı Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Mücadele D-Smart 20. kanaldan yayınlanacak.

Beşiktaş Rio Ave maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK

Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın yokluğunda takımın başında olan Murat Şahin, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Şahin, yarınki maçta N’Koudou, Atiba ve Josef de Souza’nın yer alamayacağını söyledi.

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