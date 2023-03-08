Beşiktaş Şenol Güneş’in kare ası!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Siyah-Beyazlı yönetim, ara transfer döneminde takıma 5 yeni isim kazandırmıştı. Bu doğrultuda; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim’i renklerine bağlayan Kara Kartal’da taşlar yerine oturmaya başladı. Ankaragücü karşısında Maxim haricindeki yeni transferlerin tamamını ilk 11’e ekleyen Şenol Güneş, tecrübeli oyuncunun da içinde bulunduğu yeni bir hücum dörtlüsü oluşturma kararı aldı. Özellikle 10 numara hattındaki kreatiflik sorununu Maxim’le çözmeyi planlayan Güneş, deneyimli oyuncuyu Başakşehir karşılaşmasıyla sisteme dahil etmeyi planlıyor. Başarılı hoca, 32 yaşındaki Romanyalı futbolcunun hücum hattında hem pozisyon yaratmasını hem de skorer kimliğini konuşturmasını bekliyor.

Gözü, Başakşehir’de!

Ligde pazar günü Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Kara Kartal’da hücum hattının liderliğini, Vincent Aboubakar üstlenecek. Ankaragücü karşılaşmasında attığı golle özgüven kazanan Kamerunlu forvet, rakip fileleri sarsmaya devam etmek istiyor. Aboubakar’ın gol yollarındaki en yakın partneri, Cenk Tosun olacak. Ankaragücü karşısında 3 net fırsattan yararlanamayan A Milli forvet, Başakşehir deplasmanında hem Aboubakar’a fırsat yaratıp hem de rakip fileleri havalandırmaya çalışacak.

Kötü günler geride kaldı!

Ayak tabanındaki sakatlığını atlatması sonrasında bu kez kasık problemi yaşayan Rachid Ghezzal, kötü günleri geride bırakması sonrasında görev yerine Başakşehir karşısında dönecek.Cezayirli kanat oyuncusu, daha önce birlikte şampiyonluk yaşadığı Aboubakar’la birlikte uyum içinde olup kalitesini sahaya sunmaya çalışacak. Bu dörtlüyü ilk kez Başakşehir karşısında sahaya sürmeyi hedefleyen Beşiktaş TeknikDirektörü Şenol Güneş, istediği verimi alması halinde sezon sonuna kadar yeni Kare As’ını bozmayacak!

Cenk için başkan devrede

Kara Kartal’ın yıldız forveti Cenk Tosun’a, ABD Major Lig ekiplerindenChicago Fire talip olmuştu. 31 yaşındaki futbolcuya seneliği 2.5 milyon Dolar’dan 3 yıllık kontrat önerisinde bulunan BirleşikDevletler temsilcisi, menacerler aracılığıyla da Beşiktaş Kulübü’ne 2 milyonDolar önermişti. Kara Kartal’dan bu sezon garanti ücret olarak 600 bin Euro artı bonus kazananCenk’in, kariyerini Beşiktaş’ta sonlandırmak istemesine rağmen, kazandığı maaşın çok üstünde bir teklif alması ve kafasının karışması sonrasında devreye başkan AhmetNur Çebi girdi.Çebi’nin,Cenk’in sözleşmesinin sezon bitmeden maaşına zam yapılarak uzatılması konusunda kulüp profesyonellerine talimat verdiği kaydedildi.