Beşiktaş seriyi beş maça çıkarmak istiyor

Geçen hafta Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 10 kişiyle 4-2 yenerek büyük moral bulan Beşiktaş, Giresunspor’u da mağlup ederek zirve takibini sürdürmek ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Fenerbahçe maçından önce Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u yenen siyah-beyazlılar, Kadıköy’de aldıkları galibiyetle 4 maç üst üste kazanmasını bilmişti. Şenol Güneş’in öğrencileri, Karadeniz temsilcisini de yenerek bu sezon ikinci kez 5 maçlık seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe galibiyetinin de etksiyle yarın akşam taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.

YENİ STOPER İKİLİSİ SAISS-COLLEY

Beşiktaş’ta Giresunspor maçı öncesinde 2’si stoperde olmak üzere 3 önemli eksik bulunuyor.

Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, yarın akşam forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton’la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere’ye gitmesi beklenen Dele Alli de yine kadroda olmayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş’in defans hattında iki stoperin yokluğunda Colley’in partneri olarak Saiss’e görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş’ın yarın defanstaki diğer iki oyuncusu sağ bekte Onur, sol bekte Masuaku olacak.

Orta sahada da bir değişikliğe gitmesi beklenen Güneş’in Fenerbahçe maçının yıldızı olan Redmond’a yer açmak için Amir Hadziahmetovic’i yedeğe çekmesi sürpriz olmayacak. Bu durumda orta ikili Salih ve Gedson olurken, hücumda Ghezzal, Redmond, Cenk ve Aboubakar görev yapacak. Redmond’a yer açmak için yapılacak ikinci değişiklik ihtimali ise Gehazzal’ın yedek oturtulması olacak.

Beşiktaş’ın Giesunspor maçındaki muhtemel 11’i: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar şeklinde.

CENK VE AMIR CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta Giresunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta çok önemli Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.