Beşiktaş Süper Lig’in yıldızını alıyor! Avantaj Kartal’da

Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona büyük umutlarla başlamıştı. Fransız genç teknik direktör Valerien Ismael ile 2022-2023 sezonuna giren Beşiktaş, ligin ilk haftalarında beklenen sonuçları alamadı. Zirveden uzak kalan siyah-beyazlılar, üst üste gelen kötü sonuçların ardından takımın başına Şenol Güneş’i getirmişt. Güneş’in Süper Lig’in yıldızını istediği ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

GÜNEŞ İLE TOPARLANDI

Beşiktaş’ta daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş ile yeniden toparlanan Kara Kartal, iyi bir form grafiği yakaladı. Devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu bir üst seviyeye taşıyan Beşiktaş, ligde son olarak İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sezon şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gelecek sezonun da planlarını hazırlayan Beşiktaş, flaş bir transfer imza atmaya yakın.

SÜPER LİG’İN YILDIZI İÇİN AVANTAJ KARTAL’DA

Fatih Karagümrük forması ile Süper Lig’de kendisini ispatlayan Fabio Borini, önümüzdeki yaz bonservisini eline alacak. Geçtiğimiz transfer döneminde oyuncunun kulübü ile mali anlamda anlaşamayan Beşiktaş, yazın bu transfer için nabız yoklayacak ve imza parası ile transferi bitirmenin yollarını arayacak.

KRİTİK YATIRIM

Hücum hattında Şenol Güneş’in eline pek çok farklı seçenek sunmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki İtalyan yıldızı kritik bir yatırım olarak görüyor. Ayrıca oyuncunun Süper Lig’de başarılı bir geçmişi olması, akıllardaki tüm soru işaretlerini de siliyor.

FABIO BORINI DE İSTİYOR

İstanbul’da kurulu bir düzeni olan Borini, daha büyük bir takımda oynamaya ve İstanbul’daki hayatına devam etmeye sıcak bakıyor. Uzun dönem sonra kariyerinde çıkış yakalayan İtalyan kanat, performansını artırarak devam etmeyi ve Avrupa arenasında da iddiası olan bir takımda oynamayı hedefliyor. Maçlardaki teknik etkisinin yanında skora katkısı ile de büyük farklar yaratan Fabio Borini, Fatih Karagümrük forması ile bu sezon 24 maça çıktı. Golcü oyuncu, bu sezon performansını yükseltirken 16 gol ile 9 asistlik harika bir katkı sağladı.