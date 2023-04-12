Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Atletico Madrid’e teşekkür ediyorum

Beşiktaş, tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçta İspanyol devi Atletico Madrid’i konuk etti. Vodafone Park’ta oynanan anlamlı maçta Beşiktaş rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş’in sözlerinden öne çıkanlar:

“Bu özel akşam, 11 ilimizde deprem yaşayan kardeşlerimize destek olmak içindi. Unutmamak ve unutturmamak için oynanan bir futboldu. Atlético Madrid başkanı, hocası ve oyuncularına ayrıca teşekkür ediyorum. Kulüpler için zor bir dönemde, hafta arası bir maç için buraya geldiler ve oynadılar. İyi oyuncuları var, kaliteli takım. Atlético Madrid köklü bir kulüp, Beşiktaş gibi 1903 yılında kurulmuş. İki camiaya da yakışır bir şekilde birliktelik, karşılaşma oldu.”

‘MANEVİ OLARAK DA DEPREMZEDELERİN YANINDA OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK’

“Sadece maddi destek vermenin yanında manevi olarak da depremzedelerin yanında olduğumuzu başından beri söyledik. Bizim de başkanımız, yönetim kurulumuz, oyuncularımız maddi olarak destek olmaya çalıştılar ve olmaya devam ediyorlar. Bunun sürdürülebilir bir olay olması gerekiyor.”

‘OYUNCULARIMIZI YORMADAN OYNADIK’

“Futbol adına tartışmaya girmeyi doğru bulmuyorum. Rakip oyuncularını yormadan oynadı. Biz de aynı şekilde oyuncularımızı yormadan oynadık. Buraya gelen tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlıydılar. Böyle bir güzel gecenin devamının gelmesini istiyorum. Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir.”