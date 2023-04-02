Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bugün Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe maçın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Takım, sonrasında kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

6 takımla rakip oldu

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş de lig kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy’e gidecek. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında ligde 21 kez Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken galibiyetle tanışamadı.

Son deplasmanda kazanan yok

Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı Sarı-Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018’deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Bursaspor’la kupa kazandı

Bursaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy’de sahaya çıkan Bursa temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’i 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Bu müsabaka Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlarda yer alıyor.