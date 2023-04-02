Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe zaferi sonrası konuştu! ‘İnşallah devamı gelir’, Tayyip Talha Sanuç açıklaması…

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında tarih yazdı. Kara Kartal ilk yarıyı 1-0 geride kapattı, ikinci yarıya da kötü başladı. 51’de Welinton kırmızı kart gördü, penaltı yaptırdı, ilk penaltıyı atan Valencia 53’te bu kez penaltıyı kaçırdı, maç da buradan sonra döndü.

Maçın yıldızı Redmond

Kırmızıdan sonra Gedson Fernandes’i oyundan alıp Necip Uysal’ı sahaya atan Şenol Güneş, yine ikinci devre başında oyuna attığı Nathan Redmond’un yıldızlaşmasıyla rahat nefes aldı. 58 ve 62’de Redmond asistleri yaptı, Cenk golleri attı. 75’te Redmond bu kez kendisi attı, 90+1’de bu kez de Aboubakar’a attırdı, Kara Kartal 4-2 kazandı. Redmond da 4 golde pay sahibi olarak maçın yıldızı seçildi.

‘Şans da yardım etti’

Uzun yıllar unutulmayacak zaferin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden tecrübeli hoca, “Zor bir maçtı, iki takım da kazanmak istiyordu. İki takım da baskılı başladı, hata kovaladık. İlk yarıda 1-0 geriye düştük bir de maalesef Tayyip’i kaybettik. Ama genel olarak biz üstündük. Oyuncularım kompakt oynadı, enerjilerini boşa harcamadı, bu da sahaya yansıdı. İyi niyetli ve samimi oynadı oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Geriye düşseniz de eksik de kalsanız da futbol sahada oynanıyor. Fenerbahçe taraftarı müthiş destek oldu takımlarına. Ancak rakip takımın desteği olsa da, eksik de kalsanız, geriye de düşseniz kazanabiliyorsunuz. Ama tabi dediğim gibi şans da yardım ediyor, kazandık” dedi.

‘Kazanmasan da futbolun güzellikleri var’

Ligin kalanının da çok önemli olduğunu kaydeden Güneş, “Futbol adına doğrular var, doğru yerde işler doğru yapıldığı zaman kazanmasan da futbolun güzelliklerini yapmış olursun. Herkes aynı duyguları paylaştı, gireni çıkanı hepsi iyi oynadı. İnşallah devamı gelir” ifadelerini kullandı.

‘Tayyip Talha, onu oynatmadığımı düşünsün’

İlk devrede sakatlanarak oyundan çıkan ve çapraz bağ kopmasından şüphe edilen genç stoper Tayyip Talha Sanuç hakkında da Şenol Güneş, “İnşallah Tayyip düzelecek. Genç ve potansiyelli oyuncu. Bir dinlenme olarak kabul etsin. Yeniden dönecektir. Futbolun içinde ağır sakatlıklar var, Cenk de yaşadı bunları. 3-4 ay gecikmeli olacağını ya da benim onu oynatmadığımı düşünsün, dinlensin biraz” yorumunu yaptı.