Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyunumuz kazanmaya yetmedi

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de Sivasspor deplasmanından eli boş döndü. Beşiktaş isabetli şut atamadığı karşılaşmada Samu Saiz’in golüne engel olamayınca sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Karagümrük beraberliği sonrasında Yiğidolar karşısında da kaybeden Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından oldukça üzgündü.
‘Panik arttı’
Tecrübeli hoca, “Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi. Oyunumuz, maçı kazanmaya yetmedi. Düşündüğümüzün altında bir konsantrasyonla oynadık. Saha, alan, koşullar, rakibin oyununu biliyorduk. İlk dakikada bir atak yaptık. Sonra oyunu rakibe verdik. Yeterli pozisyonumuz da yoktu. Dalgalanmalar yaşadık.Yediğimiz gol sonrası takımın paniği arttı” ifadelerini kullandı.