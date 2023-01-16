Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e mesaj: Mücadeleye damga vurdu

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftası oynanan dokuz karşılaşma ile sona erdi. Oynanan dokuz karşılaşmada 30 gol atılırken, dört karşılaşmayı ev sahibi takımlar, üç mücadeleyi ise konuk ekipler kazandı.

DÖRT BÜYÜKLER HATA YAPMADI

Galatasaray sahasında Hatayspor’u konuk etti. Sarı – kırmızılılar dokuzuncu dakikada Kerem, 45+4 ve 45+6. dakikalarda Juan Mata ve 76. dakikada Bafetimbi Gomis’in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Alanyaspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, sahasında Başakşehir’i 1-0 ile geçti.

Zirve ile arasındaki farkın açıklmasını isteyen Beşiktaş , ilk dakikada 1-0 geriye düştüğü mücadelede Konyaspor’u 67. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Josef’in attığı gollerle 2-1 yendi.

Derbide ezeli rakibine 3-0 kaybeden Fenerbahçe , hem finansal olarak hem ed yönetimsel olarak kötü günler geçiren Gaziantep FK’ya konuk oldu. Sekizinci dakikada Enner Valencia’nın attığı golle 1-0 öne geçen sarı – lacivertliler, 55. dakikada Kitsiou’nun attığı gole engel olamadı.

70. dakikada Sagal kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 90+1. dakikada Enner Valencia bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirleyen golü kaydetti.

ÜMRANİYESPOR – İSTANBULSPOR MAÇINA DAMGA VURAN İSİM!

Süper Lig’de bu hafta alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Ümraniye Şehir Stadyumu’ndaki maçı konuk ekip, 30. dakikada Valon Ethemi ve 45. dakikada Melih Kabasal’ın attığı gollerle 2-0 kaybetti.

Ümraniyespor mücadeleyi kaybetti, ancak genç orta saha oyuncusu adeta bir yıldız gibi parladı. Gösterdiği performansla Fanatik.com.tr’nin her hafta seçtiği; ‘Haftanın genç yeteneği’ olmaya hak kazandı.

Ümraniyespor’a Beşiktaş’tan kiralanan Kartal Kayra Yılmaz, gösterdiği performansla adeta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e mesaj gönderdi.

166 KEZ TOPLA BULUŞMA

90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu 116 kez topla buluşurken, % 84,2 pas isabetiyle oynadı. 11 kez ikili mücadeleye giren başarılı oyuncu, bunların yedisinde rakiplerine üstünlük sağladı.

MUHTEŞEM ORTA İSABETİ

16 kez orta yapmayı deneyen Kartal Kayra Yılmaz bunların dokuzunda isabet yakalayarak ofansif anlamda dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

SAVUNMADA DA VARDI

Savunmada da takımına önemli bir katkı sağlayan genç oyuncu, rakipten üç kez top kaparken, üç kez de pas arası yaptı. Her ne kadar Ümraniyespor sahadan 2-0 mağlup ayrılsa da Kartal Kayra Yılmaz’ın performansı dikkatleri çekti.

Kartal Kayra Yılmaz, her geçen hafta performansını geliştirerek, Valerien Ismael’in ardından göreve gelen Teknik Direktör Şenol Güneş’in gelecek sezon için elini güçlendirdi.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr