Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Ghezzal planı belli oldu

Ankaragücü’nün ardından Medipol Başakşehir’i mağlup etmeyi başaran Beşiktaş’ta teknik patron Şenol Güneş’in doğru teşhisleri ve uyguladığı isabetli tedavi, kısa sürede olumlu sonuçlar verdi. Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor’la oynadığı 3 maçta 7 puan kaybeden Kartal, son iki karşılaşmadan 6 puan çıkararak, kendine geldi. İlk olarak gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği verimsiz yabancılar Nkoudou, Dele Alli ve Atiba’yı gözden çıkaran Güneş, yeni transferleri takıma monte etti.

Siyah-beyazlı hoca sözleşmeleri sezon sonu bitecek Nkoudou, Dele Alli ve Atiba’yı son iki maçın kadrosuna almadı. Şimdiden gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Şenol Güneş; Onur Bulut, Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic’e ilk 11’de şans tanıdı. Bu oyuncular beklentilerin de üzerinde performans sergileyerek Güneş’ten tam not aldı. Bir diğer yeni transfer Maxim bulduğu fırsatları iyi değerlendirirken, Aboubakar’ın da performansını artırması takımı bir anda ayağa kaldırdı.

FİZİĞİNİ DÜZELTTİ, SINIFI GEÇTİ

Manchester United’a giden Weghorst’un boşluğunu doldurması için büyük umutlarla transfer edilen Vincent Aboubakar şans bulduğu ilk maçlarda hayal kırıklığı yaratsa da son iki karşılaşmada gerçek kimliğine büründü. Fiziksel sorunlarını çözen Kamerunlu yıldız, gollerini sıralamaya başladı.

Aboubakar’ın yurt dışından getirdiği performans antrenörü eşliğinde özel çalışmalar yaptığı ve bu sayede fiziksel açıdan iyi duruma geldiği ortaya çıktı. Ankaragücü ile geçen hafta oynanan maçta galibiyet golünü atan deneyimli oyuncu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 1 gol, 1 asistle damgasını vurdu.

Beşiktaş’ta üçüncü dönemini geçiren Aboubakar’ın siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısı 37’ye çıktı. Kamerunlu oyuncu asist rakamını da 10’a yükseltti.

TAYYİP’TEN İYİ HABER

Medipol Başakşehir maçında sağ dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç’un ciddi bir probleminin bulunmadığı belirlendi.

Kontrolleri yapılan genç stoperin dizinde darbeye bağlı hafif bir ağrı olduğu aktarıldı. Tayyip Talha, teknik heyetin görev vermesi halinde İstanbulspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu arada dün izin yapan Beşiktaş bugün gerçekleştireceği antrenmanla İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

GHEZZAL’DA HEDEF DERBİ

Kasığındaki ağrı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşılaşmasına yetişecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Cezayirli yıldıza karşılaşmanın seyrine göre ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor. Deneyimli futbolcunun 11’de sahaya çıkma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

Antalyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını kaçıran Ghezzal’ın milli aradan sonra Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide ilk 11’de yer almasının planlandığı aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli arada oynanması planlanan hazırlık maçında 11’de deneneceği kaydedildi.

MASUAKU İÇİN İNDİRİM FORMULÜ

Arthur Masuaku, Ankaragücü maçının ardından Başakşehir karşısında ortaya koyduğu futbol ve attığı güzel golle bir kez daha alkış topladı. Siyah-beyazlı yönetim, West Ham’dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Demokratik Kongolu sol bek konusunda son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş’e bıraktı. Buna göre Güneş, üç maçta daha ilk 11’de yer alması halinde sözleşmesindeki satın alma şartı geçerlilik kazanacak olan Masuaku’yu ihtiyaca göre kullanmaya devam edecek.

Masuaku’nun kiralık kontratındaki satın alma opsiyonu zorunlu hale gelirse Beşiktaş, West Ham’a 2,2 milyon euro bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcuyla da 3 yıllık yeni sözleşme yapacak. Yönetimin, Masuaku’nun bonservis bedeli konusunda teknik patron Şenol Güneş’ten rahat olmasını istediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların sezon sonu West Ham’la pazarlık masasına oturarak 2,2 milyon euroluk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacağı vurgulandı.