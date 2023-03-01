Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten açıklama

“Sıcak ve samimi yardımlar oldu. Hayat bize bir ders verdi. Bedeli de ağır oldu. Hayat zaten başlayıp bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Alıyoruz ve veriyoruz.

Bazen kendimizi enkazın altında düşünüyoruz. Düşünmesi bile ağır geliyor. Ayakta kalan bizler olarak sevgiye ve iyiliğe zaman ayırmalıyız.

Hayat ders verdi, vermeye devam ediyor. Ama bunu çalışarak geçeceğiz. Devlet-millet birlikteliğinin hepimize yararı olduğunu düşünüyorum.”

Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Özellikle son üç maç hayal kırıklığı oldu. Kadro değişikliği yapmak zorunda kaldık. Yönetim başka bir hocayla başladı, sonra benle devam etti. Yarın başka birşey de olabilir.

Oynadığımız oyunla taraftarın keyif aldığı bir takım olmak istiyoruz. Eksiklerimiz oluyor. Uyum çok önemli. Takım olmak çok önemli. Sezon öncesi alınan oyuncuların olumsu olduğunu düşünmüyorum.

Sonuç olarak istediğimiz seviyeye gelemedik. Zor dönemdeyiz. Diğer takımlara bakamadık. Önce kendimize bakmamız lazım.

Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Ghezzal gibi bazı oyuncular sezon boyunca direkt faydalanmayı düşünülen oyunculardı. Biz beklediğimizi aldık mı? Hayır.

Weghorst gitti. Saiss’in gitme ihtimali vardı, ancak son anda gitmedi. Aldığımız oyuncunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Yine de yarışta olmalıydık.

Hafta sonu maça çıkarken Ghezzal’ın sakatlığı oldu. Şimdi bu hafta altı kişi kadroya girecek. Takımı taşıyanı taşıyacağız. Zaten beş oyuncu ayrıldı. Sezon sonu da ayrılanlar olabilir.

Puan olarak geriden geliyoruz. Bunun sorumluluğu bana aittir. Bizim işimiz sahada takımı başarılı kılmak. Hiçbir sorunumuz yok. Ödemeler yapılıyor.

Mutsuzum, huzursuzum…

Elimizdeki yerli ve yabancı oyuncuların ne yapabileceğini şans vererek görmeliyiz.”