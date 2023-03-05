Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten, Gedson Fernandes’e mesaj! Cenk Tosun transfer…

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü engelini kayıpsız geçti. Siyah-Beyazlılar; Salih Uçan ile Vincent Aboubakar’ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. 3 maç sonra kazanarak yeniden moral bulan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

‘Gerginlik vardı’

İstediklerini büyük oranda sahaya yansıttıklarını kaydeden tecrübeli hoca, “Tempolu, hızlı başladık, uzun süre bunu taşımak istedik. İyi pozisyonlar yakaladık, 3’e 1, 1’e1 pozisyonlar. Ama yararlanamadık. Daha çok rakip yarı sahada oynamayı düşündük, hücum istedik. Rakip beklenmeyen hatamızla golü buldu. 3 maçtır kazanamıyorduk, gerginliği vardı onun. Bugün kazanarak rahatladık” dedi.

‘Oyunu tamamen koparabilirdik’

Son bölümdeki Ankaragücü baskısına da değinen Güneş, “Ankaragücü tempolu oynuyor. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son bölümdeki hatalarımız var. Oyunu tamamen koparabildik, bazı şutlarımızda yanlış tercihler yaptık. Fakat sonucunda kazanmak önemliydi. Oyuncularım bunu hak etti” ifadelerini kullandı.

‘Yenilerimiz iyi oynadı’

Aboubakar’ın golüne sevindiğini kaydeden başarılı hoca, “Özellikle Aboubakar’ın gol atması önemliydi. İsteği vardı, atamıyordu, gerginleşiyordu. Diğer yeni futbolcularımız da oynadı. Onlar da iyi futbol oynadılar. Oyuna katılımları iyiydi. Diğer oyuncularım da iyiydi. Masuaku, Tayyip, Gedson… Gedson’da daha üretken olabilecek istikrar var. Onu bekliyorum” yorumunu yaptı.

Şenol Güneş sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz hem savunmada rakibe az pozisyon vermek, hem de hücum aksiyonu almak istiyoruz. 2-1 galibiz. Oyun temposu seyirciyi oyunda tutuyor. Bugün öyleydi. Futbol adına bunları yapabilmek önemli.”

Deneyimli teknik adam, basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

“HER OYUNCU EN İYİSİNİ YAPACAK”

Oynayan her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Sahaya çıkan her oyuncu en iyisini yapacak, yapmayan kenara gelecek. Beşiktaş’ı önemsiyoruz. Taraftar da beklenti içinde. Takımı taşıyanı, taşıyacağız. Cenk şansız 2 maç geçirdi. İyi niyetli yerlerde hatalar normal. Aynı oyuncuların iyi maçları var. Orta sahamız değişti. Eksik de olsa da defans, forvet iş yapmamız gerekiyor. Takım tüm olarak iyi, tüm olarak kötü olur. Başkasından şikayetçi olan kendinden başlamalı. Taktik kötü, antrenman kötü dediği zaman kendinde bir sorun vardır. O tip düşüncelere izin vermeyeceğiz. Bu takımın taraftarın beklediği yapıda oyun oynamasını bekliyoruz. Ankaragücü daha zor bir takım. Geçen maçta da daha fazla pozisyona girmemiz lazımdı. 3 maçtaki kayıplara üzgünüz” ifadelerini kullandı.

“CENK’İN GİTMESİNİ İSTEMEM”

Cenk Tosun hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Şenol Güneş, “Transfer konuşulduğu için yapılır diye bir şey yok. Kendisi kalmak istiyorsa kulüp tutmak ister. Gidecek kalacak demeyi doğru bulmam. Bana sorarsanız kalmalı. Gitmesini istemem ama gitmek isteyene dur demem. Weghorst gibi. Biz göndermedik. Mutlu olmadığı zaman mutlu olacağı yere gitmesi normal. Taraftar oynayanı, koşanı alkışlıyor, destekliyor” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ’A KATKI YAPAN KALIR”

Kadroda yer almayan Kevin N’Koudou ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Güneş, “Elimizdeki oyuncuları ihtiyacımıza göre değerlendirebiliriz. Şimdi de gidebilir. Onlara da söylüyorum. Mutu değilsen gidebilirsin. N’Koudou iyi bir oyuncu ama oynatamıyoruz. 26 tane oyuncu, 4 tane kalecim var. Dışarda kalana üzülüyorum. Dele de bunlardan birisi. Beşiktaş’a katkı yapan kalır. Öyle bir performans gösterir ki bir oyuncu kullanırız. Duygularla değil, katkılarla değerlendireceğiz. Taraftar bizle beraber savunmaya geçti. Ben taraftarın bizle beraber hücuma geçmesini istiyorum. 3’e 1 yakaladığımız pozisyonlarda doğruları yapamadık. Bunları yapmazsak sıkıntı yaşarız” dedi.

“MAXIM EKSTRA BİR OYUNCU”

Gaziantep FK’den kiralanan Maxim’in iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, “Bir takımın beyni orta sahadır. Ne kadar iyi oynarsan hücuma o kadar iyi gidersin. Maxim ekstra bir oyuncu. Oyun sıkışırsa alacaktım. Oyun iyi gidiyordu. Rakibin gelmesine de mani oluyorduk. Salih de Gedson da iyiydi. Bekleyeyim sonra hamle yaparım dedim. Sağ bekleri çok hücuma çıkıyor diye Tayfur’u oyuna aldık. Biz de net pozisyonlar yakalıyoruz, onun için değişiklik yapmadık. 80’den sonra aldık top tutalım diye. Bunu daha iyi yapabilecek bir oyuncu. Bu tek başına yapılmaz. Katkı yapacağını düşünüyorum. Elimizde o tip oyuncular var. Hem duran top kullanan, zekası olan bir oyuncu. Salih de öyle. Gedson çok çalıştı. Biraz daha topu iyi kullanabilse çok daha iyi bir oyuncu olur” şeklinde konuştu.

“TAKIM OLDUĞUMUZ ZAMAN İÇERİDE VE DIŞARIDA İYİ OYNAYACAĞIZ”

Geçtiğimiz 3 haftada kötü puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“İlginç bir takım olduk. Bugün bile daha oyunu sakinleştirip, daha hızlı hücum etmek lazımken bir gidip geliyorduk. Dinlenmeyi de iyi yapmamız lazım, yine de olumluydu. Konya’da, Kayseri’de kazanan takımdık. O kadar kolay 2 puan gitti ki, Sivas’ta da öyle. Orta sahada çok değişiklik yaptık. Şimdi orta saha fazlamız var. Orta sahaya uygun oyuncuları kullanıyoruz. Takım olduğumuz zaman dışarda, içerde iyi oynayacağız. 3 maçta nasıl puan kaybı yaptınız derseniz cevabı ben de bulamıyorum. Hakikaten olumsuzdu. Geçen hafta oyuna hakimdik, ilk yarı pozisyon yoktu. Eksikler devam ediyor. Elimizde olan iyi oyuncular var. Saiss, Rosier gibi oyuncular var. Hizmet ettiler, inşallah devam edecekler.”

“COLLEY SAVAŞÇI BİR OYUNCU”

Colley ve Saiss gibi farklı tip oyunculara sahip olduklarına değinen Şenol Güneş, şöyle konuştu:

“Bugün savunmada iyiydik. Tayyip çok dinamikti. Colley de öyle. İlk maçını oynadı, net bir şey söyleyemeyiz. Saiss var, top kullanan bir oyuncu. Colley savaşçı bir oyuncu. Onur hem ofansif hem defansif iyiydi. Futbolcunun niyeti varsa her şeyi anlar. Sağdan atak yapıyorlardı. Tayfur’u geri aldık. Sonrasında öne de Muleka’yı aldık.”

“KALIR MI GİDER Mİ BAKAR, DEĞERLENDİRİRİZ”

Masuaku’nun takımda kalıp, kalmayacağı yönünde gelen bir soruya Güneş, şöyle cevap verdi:

“Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Bugün daha olumluydu. Hata yapmadı mı yaptı. Onur da, o da iyiydi. Özelliği o. Geride sıkıntısı olabilir oyuncunun. Kalır mı gider mi bakarız. Değerlendirilir. Seneye nasıl taşıyacağız her şey değişebilir. Bugün var dediğin, yarın olmayabilir. Her oyuncu değerlidir. Her oyuncunun takımı yukarı çıkartması lazım.”

“Ankaragücü’nün en güçlü tarafının kanatlardan yaptığı ataklar olduğuna değinen Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Yediğimiz golde Gedson ortada kaldı. Bir pozisyonda da Cenk gelmedi. Ankaragücü’nün en iyi tarafı kanatlardan gelmesi. Emre içeri giriyor. Bekleri kenara açılıyor. Cenk’i de hem santrfor oynasın hem de ön liberoya baskı yapsın diye düşündük. Bir süre öyle devam etti. Daha sonra değişiklik yaptık. Bizim düşündüğümüz anlamda rakip sahaya gitmedik. Son bölüme eleştiri yapabiliriz. Sağ beki biraz baskılayalım diye Tayfur’u oyuna aldık.”