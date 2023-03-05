Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten, Gedson Fernandes’e mesaj!

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü engelini kayıpsız geçti. Siyah-Beyazlılar; Salih Uçan ile Vincent Aboubakar’ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. 3 maç sonra kazanarak yeniden moral bulan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

‘Gerginlik vardı’

İstediklerini büyük oranda sahaya yansıttıklarını kaydeden tecrübeli hoca, “Tempolu, hızlı başladık, uzun süre bunu taşımak istedik. İyi pozisyonlar yakaladık, 3’e 1, 1’e1 pozisyonlar. Ama yararlanamadık. Daha çok rakip yarı sahada oynamayı düşündük, hücum istedik. Rakip beklenmeyen hatamızla golü buldu. 3 maçtır kazanamıyorduk, gerginliği vardı onun. Bugün kazanarak rahatladık” dedi.

‘Oyunu tamamen koparabilirdik’

Son bölümdeki Ankaragücü baskısına da değinen Güneş, “Ankaragücü tempolu oynuyor. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son bölümdeki hatalarımız var. Oyunu tamamen koparabildik, bazı şutlarımızda yanlış tercihler yaptık. Fakat sonucunda kazanmak önemliydi. Oyuncularım bunu hak etti” ifadelerini kullandı.

‘Yenilerimiz iyi oynadı’

Aboubakar’ın golüne sevindiğini kaydeden başarılı hoca, “Özellikle Aboubakar’ın gol atması önemliydi. İsteği vardı, atamıyordu, gerginleşiyordu. Diğer yeni futbolcularımız da oynadı. Onlar da iyi futbol oynadılar. Oyuna katılımları iyiydi. Diğer oyuncularım da iyiydi. Masuaku, Tayyip, Gedson… Gedson’da daha üretken olabilecek istikrar var. Onu bekliyorum” yorumunu yaptı.

Şenol Güneş sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz hem savunmada rakibe az pozisyon vermek, hem de hücum aksiyonu almak istiyoruz. 2-1 galibiz. Oyun temposu seyirciyi oyunda tutuyor. Bugün öyleydi. Futbol adına bunları yapabilmek önemli.”