Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten şampiyonluk itirafı! ‘Gitmesine izin veririz’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, idman öncesi tesislerde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Tecrübeli teknik adam şampiyonluk yarışısında bekledikleri noktada olmadıklarını belirtirken, transfer ve takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de önemli ifadeler kullandı.

İşte Şenol Güneş’in açıklamaları…

“Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Ayakta kalmak, birlikte olmak, huzurlu olmak kolay bir şey değil. Hepimiz zor şeyler yaşıyoruz. Bunu aşacağız, inşallah baharla birlikte güzel günler gelir. Deprem çok büyük bir felaketti. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Kaybettiğimiz herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ancak iyi şeyler de oluyor. Memleketimizin, insanımızın büyüklüğü ortaya çıktı. İnsanlarımız el ele verdi. Devlet ve millet birlikteliğinin, hepimize yararı var. Desteklerimiz devam etmeli.”

‘ENKAZDA OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMESİ BİLE AĞIR GELİYOR’

“Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Bazen kendinizi enkaz altında düşünüyorsunuz, düşünmesi bile ağır geliyor. Filmde olsa, kendinizi kaybedersiniz. Ama bu gerçek. Sevmeye ve iyiliğe zaman ayırmak durumundayız. Psikolojik olarak etkilenmeler olacak. Daha işin başındayız, acele etmeye gerek yok. Bunu da zaman yaymalıyız. Ne gibi sıkıntılar olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Allah kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin.”

“HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ”

“Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Taraftarın gurur duyduğu, keyif aldığı futbolla kazanmak istiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, eksikler var ama takım olmak, uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu çözebiliriz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.”

“ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMALIYDIK”

“Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku’nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Weghorst gitmek istedi, Saiss de Karagüm maçında gidiyordu. Stoper bakıyorduk, son anda gitmedi. Ama aldığımız Omar Colley iyi bir oyuncu.”

‘TAKIMI TAŞIYANLARLA DEVAM EDECEĞİZ’

“Rachid Ghezzal’ın hafif bir sakatlığı olmadı. Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Yine bir değişim olacak. Oyuncuların takım oyununa alışması, takımı geliştirmesini istiyorum. Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceğiz.”

‘MUTSUZUM, RAHATSIZIM’

“Ödemeler yapıldı, aksama yok. Oyuncuların ve teknik heyetin, personelin maaş sorunu yok. Bize düşen başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım. Takım daha iyisini yapabilirdi.”

GENÇ OYUNCULAR HAKKINDA

“Semih ve Ege genç oyuncular ama iyi geliyorlar. Berkay’ı da hazırlık maçında iyi gördüm. Berkay geldiğimde olumsuzdu ama iyiye gidiyor. Beşiktaş’ta ilerde oynayacaklar. Elimizdeki yerli ve yabancı oyuncuların da ne yapacağını görmemiz lazımdı. Ancak bu sırada kayıp verdik. Eleştiriler olacaktır. Bizim taraftarımız entelektüeldir, akıma sahip çıkar ama eleştirir de. Onlara layık bir takım oluşturacağız.”

“ACELE ETMEYE GEREK YOK”

“Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş’ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı.”

“Bana eleştiriler var, haklılar. İnsansınız, tepkileriniz olabilir. Bunu susarak da yapabilirsiniz. Ama bunu tartışmaya dönüştürürsek, yaraları kendimiz açarız. taraftara borcumuz var. İyi bir takım yapıp, herkesin gurur duyacağı bir takım olmak durumundayız. Aksi halde, sıkıntılar devam eder.”

N’KOUDOU AÇIKLAMASI: GİTMESİNE İZİN VERİRİZ

“Kevin N’Koudou’dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz.”

‘BAŞKAN KENDİNE Mİ 3 PUAN İSTİYOR’

“Başkanın ailesi yardım ediyor, kendi yardım ediyor, çalışanları ediyor, kulüp ediyor. TFF’ye gidiyor. Başkan bununla uğraşırken, bir şeyden mahkum ediyorsun. Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin, hem suçlanacaksın! Bu sağlıklı bir şey değil. Sevgiyi kirletmeyelim, güveni yok etmeyelim.”

“DEVLET DE BİREY DE ÖNEMLİ”

“Siyasi tarafa çok çekildi. Seçimler var, bu alana girmem. Devlet de, birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa, ‘Onlar Beşiktaşlıdır’ diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum.”