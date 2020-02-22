Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesinde iki takımı kıyasladık! Galibiyetin şifresi atan ve tutanda!

Süper Lig’de 23. hafta sezon sonunda dönüp arkamıza baktığımızda yarışın en belirleyici haftalarından biri olarak öne çıkmaya şimdiden aday. İlk 7 sırada yer alan takımların 6’sı bu haftada birbirleriyle karşılaşırken son yıllarda hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde şampiyonluğa yürüyen ve maç eksiğiyle ligin potansiyel lideri konumundaki Trabzonspor, zor günler geçiren ve yarışa bir şekilde tutunabilmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmayan Beşiktaş’a konuk oluyor. İki takımı muhtemel 11’ler ve pozisyonlar üzerinden karşılaştırdık. Atanların ve tutanların performansları belirleyici olmaya namzet.