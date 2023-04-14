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14 Nisan 2023
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a giderek kampa girecek. 

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