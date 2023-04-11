BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, “Bırakmam Seni Türkiyem” yardım kampanyası kapsamında yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta İspanya’nın Atletico Madrid takımıyla dostluk maçında karşılaşacak.
Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine devam etti
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.