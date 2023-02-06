Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim…

Beşiktaş’ta Sivasspor mağlubiyeti moralleri bozsa da tek teselli, Rascid Ghezzal’ın yaklaşık 4 ay sonra sahalara dönmesi oldu. Son olarak 11’inci haftada oynanan Trabzonspor maçında sürealan Cezayirli oyuncu, önceki gün Sivasspor karşılaşmasıyla son dakikalarda oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcunun Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayabilecek durumda olduğu bildirildi.

Hadziahmetovic’e özel program

Kara Kartal’ın Konyaspor’dan transferi Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’la 2 idmana çıkıp ardından Sivasspor deplasmanına ilk 11’de başlamıştı. Zamana ihtiyacı olduğu gözlenen Bosna Hersekli orta sahaya bu hafta boyunca takım idmanlarına ek olarak özel program uygulanarak uyum sorununu en kısa süredeatlatması sağlanacak.

Aboubakar’a yoğun terapi

Arabistan ekibi Al Nassr’dan büyük umutlarla transfer edilen Vincent Aboubakar, beklentilerin altında kalmıştı. Kamerunlu forvetin takıma en kısa süredeyüksek katkı vermesi için çaba gösteren teknik ekip Abou’ya özel program uygulayacak. Başarılı oyuncuyla özel olarak görüşen teknik direktör Şenol Güneş dekendisine olan güvenini sık sık dile getiriyor.

Masuaku’nun yerine Umut Meraş

Kartal’ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Beşiktaş’ın Sivasspor deplasmanında sarı kart görmesi sebebiylecezalı duruma düşmüştü. Deneyimli oyuncu, ligdecuma günü Vodafone Park’ta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Masuaku’nun yerine, eski günlerini arayan Umut Meraş görev yapacak.

3 isim üzerine yoğunlaşıldı

Sezona birçok önemli transferle iddialı bir giriş yapan Kara Kartal’da alınan son puan kayıpları, moralleri bozdu. Yönetim, çarşamba günü sona erecek transfer döneminin son günlerinde kadrosuna yeni isimler katmaya çalışacak. Bu doğrultuda 3 isim üzerine yoğunlaşan idareciler, mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba içerisinde…

N’Koudou’yla takas

İlk olarak Karagümrük’ün İtalyan sol kanatı Fabio Borini için görüşmelerde bulunan yönetim, finalde oyuncu takasıyla bu operasyonu tamamlamak için teklifte bulundu. İstanbul temsilcisine, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin N’Koudou’yu takasta öneren idareciler, Karagümrük ve Kamerunlu oyuncunun kararını bekliyor.

3 milyon Euro…

Sezon başında da gündeme gelen isimlerden biri olan Christian Fassnacht, ara transferde de radarda bulunuyor… 29 yaşındaki futbolcunun, hem sol hem sağ kanat hem de merkez orta saha, 10 numara ve ön liberoda oynama potansiyelinin bulunması sebebiyle tam bir joker olmasından dolayı idareciler, teknik ekibin onay verdiği 29 yaşındaki futbolcu için Young Boys’la temasta… İsviçre ekibi, transfer için 3 milyon Euro istiyor. Kartal ise satın alma opsiyonlu kiralamaya daha olumlu bakıyor.

Güneş’in talebi…

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova’dan Dmitri Barinov’u ara transfer döneminin başında hedefleri arasına ekleyen ancak orta sahada son olarak Amir Hadziahmetovic’i renklerine bağlayan yönetim, tecrübeli oyuncudan vazgeçmiyor. Orta sahada nicelik olarak fazla isim bulunmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in bu hatta hâlâ takviye istemesinden dolayı idareciler, Barinov için Rus kulübüyle menaceri aracılığıyla temas kurdu. Yönetim, kısa sürede hem kadroda yabancı kotası açıp hem de yeni takviyelereimza attırmaya çalışacak.