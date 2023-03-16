Beşiktaş transferde büyük oynuyor: 30 milyon Euro’luk yıldız!

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Josef de Souza’nın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündemine Bournemouth forması giyen oyuncu girdi.

Beşiktaş’ın radarındaki ilk ismin Bournemouth’da forma giyen Jefferson Lerma olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

Arjantin’den Sandez iddiası

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arjantin basını, Siyah-Beyazlılar’ın daha önce de gündemine gelen Boca Juniors’ın 22 yaşındaki sol beki Agustin Sandez için yeniden devreye girdiğini öne sürdü.

Sandez’i çok sayıda kulübün takip ettiği belirtilirken bunlardan birinin Kartal olduğu iddia edildi. Arjantin devi ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan Sandez’in 1 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Chelsea’de kiralık

Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam eden SiyahBeyazlılar, 5transferle kapattıkları ara dönemin ardından gözünü yaz penceresine dikti! Orta sahaya yapılan takviyelere rağmen bu bölgeyi güçlendirme adına girişimlerde bulunmayı sürdüren Kara Kartal, son olarak Juventus’un 26 yaşındaki 1,90’lık İsviçreli ön liberosu Denis Zakaria’yı listeye ekledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcunun menacerine gelecek planlarını soran idareciler, Ada kulübündeki durumu belirsizliğini koruyan oyuncu için lig bitimi birfırsat doğabileceği bilgisini aldı.

Son karar sezon sonu

Chelsea formasıyla 4’ü ilk 11’de olmak üzere sadece6kez maça çıkan ve kadroda alternatifisim konumunda bulunan Zakaria’nın durumundan memnun olmadığı ve sezon sonunda düzenli olarak forma giyebileceği bir projeye olumlu yanıt verebileceği kaydedildi. İngiliz ekibinin de deneyimli isim için son kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

Eğer Maviler, 30 milyon Euro ödeyip Zakaria’nın bonservisini almazsa Siyah-Beyazlılar’ın bu transfer için bir şansı olacak. Tecrübeli futbolcunun mevcut piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.