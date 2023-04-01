Beşiktaş transferdeki yeni hedefini belirledi! Scout ekibinin dikkatinden kaçmadı

Beşiktaş’ta yönetim, yoğun bir dönemden geçiyor. Şenol Güneş yönetiminde kadro değişimini sürdürmek adına transfer çalışmalarında bulunan Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor’un maçlarına yönelik alınan kararı da değiştirtmek istiyor.

‘BU KARAR DEĞİŞMELİ!’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Gaziantep ve Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası TFF’nin aldığı kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmaları yönündeki kararına tepkisi sürüyor. Çebi, “Lig devam ediyor. TFF’nin bu kararı değiştirmesini talep ediyoruz, adil bulmuyoruz” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Kanal muhabiri Tuna Akdemir’e konuşan Çebi, ligden çekilen takımlara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla ilgili, “Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı almıştır, değiştirebilir. Lig devam ediyor. Değiştirilmesini talep ediyoruz, adil bulmuyoruz. Yaklaşık 7 takımın şu anki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların maçlarının yok hükmünde olması gerektiğini belirtti. 4 takım da kararı doğru bulduklarını ifade etti. Toplantıda olmayan 6 takıma sorulmasına karar verildi. 7 kulüp içerisinde belki 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi diğer 5-6 tanesinin kısmen zarar görmesine ve bu işten hiçbir menfaat sağlamasına rağmen bu durumun adaletli olmadığını söylemeleri ilginçti” dedi.

‘TFF diyor ki…’

Ahmet Nur Çebi konuya ilişkin ek olarak, “TFF diyor ki, ‘31 Mart tarihi itibarıyla, şubat sonunu kapsamak kaydıyla, herhangi bir kulübe bonservis borcunuz olmadığını, oyunculara, teknik kadroya borç olmadığını ve hatta vergi dairesine, devlete borcunuz olmadığına dair belgeler getirin diyor. TFF’ye diyoruz ki ekonomik durum var, bizi biraz vergi konusunda muaf tutsanız falan ‘Olmaz’ diyor. UEFA, ‘Belgeleri getireceksin’ diyor. İyi de UEFA’nın bu durumunu şart olarak kulüplerin önüne koyuyorsunuz da UEFA’nın önünüze koymuş olduğu ‘Ligden çekilen takım olursa, oynamış olduğu maçlar silinir’ hükmünü niye yok sayıyorsunuz” diye konuştu.

ATIBA, KANADA İLE KUPA HEDEFLİYOR

Kara Kartal’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Kanada basınına açıklamalarda bulundu.

Futbolu kısa süre içinde bırakacağının altını çizen Atiba, “Kariyerimin gerçekten sonuna yaklaştım. Benim için harika bir dönem ve harika bir kariyer oldu. En büyük hayalim emekli olmadan önce Kanada ile bir kupa kaldırmak. Dünya Kupası’na gittik ve o anın tadını çıkardık. Ama kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. CONCACAF’ta baskın bir güç olduğumuzu göstermeliyiz. O kupayı almak ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.

SOL BEKTE PLAN JONAS AUER

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın milli maç arasında izlediği Jonas Auer’i transfer etmek istediği haberleri manşetlere taşındı.

Avusturya basınının haberlerine göre Auer, Rapid Wien’de gösterdiği güçlü performansla ilgi odağı haline geldi. 22 yaşındaki oyuncunun bu performansı Beşiktaş scout ekibinin dikkatinden kaçmadı.

Bu sezon 19 lig maçında oynayan Auer şimdiden 7 asist yapmayı başardı. Avusturyalı sol bek için resmi görüşmeler haziranda yapılacak.